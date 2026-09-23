Estadounidenses con doble nacionalidad en México: por qué pueden perder la ciudadanía mexicana

Estadounidenses en México. Foto: Envato.

Para millones de personas que viven entre México y Estados Unidos, la doble nacionalidad es una realidad reconocida por ambos países. Pero hay una diferencia legal que cambia por completo el escenario: no es lo mismo ser mexicano por nacimiento que haber obtenido la nacionalidad mexicana por naturalización.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce que México permite la doble nacionalidad desde 1998. Estados Unidos también contempla que sus ciudadanos puedan conservar otra nacionalidad.

¿Quién puede conservar la nacionalidad mexicana al convertirse en estadounidense?

Si naciste en México, o naciste fuera del país pero eres hijo de madre o padre mexicanos, tu situación es distinta.

El artículo 37 de la Constitución establece de manera expresa que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Esto significa que una persona mexicana por nacimiento puede adquirir la ciudadanía estadounidense sin que ese acto, por sí solo, le haga perder la nacionalidad mexicana.

La SRE también explica que México permite tener otra nacionalidad además de la mexicana. Esta posibilidad existe desde 1998 y alcanza a personas que adquieren una segunda nacionalidad por nacimiento, ascendencia o naturalización en otro país.

Así que el escenario típico de un mexicano que vive en Estados Unidos, obtiene la ciudadanía estadounidense y mantiene su nacionalidad mexicana sí está contemplado por la legislación.

Hay, sin embargo, una letra pequeña que suele perderse en las explicaciones rápidas sobre la doble ciudadanía.

¿Quién sí puede perder la nacionalidad mexicana?

Aquí aparece la diferencia importante.

El artículo 37 constitucional señala que la nacionalidad mexicana obtenida por naturalización sí puede perderse bajo determinadas circunstancias. No se trata de una regla general para todos los mexicanos con dos pasaportes. Aplica específicamente a quienes adquirieron la nacionalidad mexicana mediante naturalización.

Entre las causas previstas están:

Adquirir voluntariamente otra nacionalidad

Presentarse como extranjero en un instrumento público

Usar un pasaporte extranjero en los supuestos contemplados por la legislación mexicana

en los supuestos contemplados por la legislación mexicana Aceptar o utilizar determinados títulos nobiliarios extranjeros que impliquen sumisión a otro Estado

que impliquen sumisión a otro Estado Residir durante cinco años continuos en el extranjero

La propia Ley de Nacionalidad establece que la pérdida de la nacionalidad por naturalización no ocurre simplemente porque alguien esté físicamente en una de esas circunstancias. Existe un procedimiento.

El artículo 27 señala que debe existir audiencia del interesado, mientras que el artículo 32 establece que la SRE revocará la carta de naturalización cuando se actualicen los supuestos legales.

Ese detalle es importante porque evita una interpretación alarmista: no significa que un mexicano naturalizado pierda automáticamente su nacionalidad en el momento en que cruza una frontera o adquiere otra ciudadanía. La legislación contempla una actuación de la autoridad y una resolución.

¿Qué pasa si un mexicano por naturalización se hace ciudadano estadounidense?

Este es probablemente el caso que más dudas genera.

Si una persona primero obtuvo la nacionalidad mexicana mediante una carta de naturalización y después adquiere voluntariamente la nacionalidad estadounidense, la situación puede quedar dentro de las causales de pérdida previstas por el artículo 37 constitucional.

La SRE explica que las autoridades y los fedatarios públicos tienen la obligación de comunicar a la dependencia cuando conozcan un posible caso de pérdida de nacionalidad por naturalización. La Ley de Nacionalidad fija un plazo de 40 días hábiles para ese aviso desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

Después existe un procedimiento en el que el interesado tiene derecho a ser escuchado.

Por eso, una cosa es tener doble nacionalidad como mexicano por nacimiento y otra muy distinta es intentar conservar una nacionalidad mexicana que fue adquirida originalmente por naturalización.

¿Estados Unidos permite tener nacionalidad mexicana y ciudadanía estadounidense?

Sí.

El Departamento de Estado de Estados Unidos explica que su legislación no obliga a sus ciudadanos a elegir entre la ciudadanía estadounidense y otra nacionalidad. Una persona puede naturalizarse estadounidense mientras conserva otra nacionalidad, siempre que la legislación del otro país también lo permita.

México, precisamente, permite la doble nacionalidad.

Eso sí: tener dos nacionalidades significa que existen obligaciones frente a los dos países. El Departamento de Estado advierte que cada nación puede aplicar sus propias leyes a un ciudadano que también tenga la nacionalidad del otro país.

En México, la SRE recuerda además que una persona con doble nacionalidad debe ostentarse como mexicana al entrar y salir del territorio nacional. El artículo 12 de la Ley de Nacionalidad establece esta obligación para los mexicanos por nacimiento que tengan otra nacionalidad.

¿Qué pasaporte debe usar una persona con doble nacionalidad?

Aquí las reglas de México y Estados Unidos se cruzan.

Estados Unidos exige que sus ciudadanos, incluidos quienes tienen doble nacionalidad, entren y salgan de territorio estadounidense con pasaporte estadounidense.

México, a su vez, señala que sus nacionales deben identificarse como mexicanos al ingresar o salir del país cuando también poseen otra nacionalidad.

Esto no significa que una persona tenga que escoger una nacionalidad antes de cada viaje. Significa que cada país aplica sus propias reglas migratorias a sus nacionales.

La SRE también advierte que una persona con doble nacionalidad puede enfrentar obligaciones fiscales, militares o legales en el país del que también es nacional, además de posibles limitaciones de asistencia consular cuando se encuentra en el territorio de su otra nacionalidad.

¿Qué ocurre con los mexicanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos?

Este es otro caso que suele generar confusión.

Una persona nacida en Estados Unidos puede ser mexicana por nacimiento si su padre o madre es mexicano. La SRE contempla mecanismos para registrar ese nacimiento y documentar la nacionalidad mexicana.

En esos casos, obtener documentos mexicanos no significa perder la ciudadanía estadounidense. De hecho, la propia información consular mexicana señala que una persona nacida en Estados Unidos de padre o madre mexicanos puede acceder a la nacionalidad mexicana sin perder la estadounidense.

Hay incluso un caso histórico especial: las personas que adquirieron otra nacionalidad antes del 20 de marzo de 1998 pueden encontrarse bajo reglas de transición relacionadas con la reforma constitucional que eliminó la posibilidad de privar de la nacionalidad mexicana por nacimiento. Para esos casos existe la Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento.

No es el procedimiento habitual para alguien que se naturalizó estadounidense después de esa fecha.

¿Entonces un mexicano puede tener dos nacionalidades sin perder la mexicana?

Sí, si es mexicano por nacimiento, la naturalización estadounidense no le quita automáticamente la nacionalidad mexicana.

La situación cambia cuando hablamos de una persona que obtuvo la nacionalidad mexicana por naturalización. En ese supuesto, la Constitución contempla causales específicas de pérdida y la Ley de Nacionalidad establece un procedimiento para que la SRE determine el caso.

Esa diferencia es, en realidad, la pieza que falta en muchas explicaciones sobre la doble nacionalidad México-Estados Unidos.

No basta con preguntar si alguien tiene dos pasaportes. Para saber qué derechos conserva y qué riesgos existen, primero hay que saber cómo adquirió la nacionalidad mexicana.

Y ahí está el verdadero punto de partida.

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