Conoce este tratamiento preventivo. Foto: Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud informó que en México se brinda un tratamiento gratuito que ayuda a prevenir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VHI) después de una situación de riesgo; para que sea eficaz, debe comenzar dentro de las primeras 72 horas posteriores a la exposición.

De acuerdo con la dependencia, anualmente se realizan entre 8 mil 500 y 9 mil 500 intervenciones de Profilaxis Post Exposición (PEP) contra el VIH.

¿Qué es la PEP contra el VIH y en qué casos se recomienda?

El tratamiento consiste en el consumo de Profilaxis Post Exposición (PEP), medicamentos antirretrovirales vía oral que ayudan a reducir el riesgo de que el VIH establezca una infección en el organismo después de una posible exposición.

De acuerdo con Juan Luis Mosqueda Gómez, director general de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Hepatitis (CENSIDA), este tratamiento debe iniciarse lo antes posible, debido a que su eficacia depende del tiempo transcurrido desde el contacto de riesgo.

Por esta razón, la PEP debe comenzar dentro de las primeras 72 horas posteriores a la exposición, una vez superado este periodo, deja de ser una alternativa preventiva recomendada para ese evento.

No se trata de un tratamiento que garantice al 100% evitar la infección, sino de una medida preventiva que debe ser indicada y supervisada por personal médico.

Existen dos tipos principales de situaciones en las que una persona puede requerir Profilaxis Post Exposición:

Exposición ocupacional: ocurre cuando el personal de salud sufre un accidente, como una punción con una aguja que pudo estar en contacto con sangre de una persona con VIH

ocurre cuando el personal de salud sufre un accidente, como una punción con una aguja que pudo estar en contacto con sangre de una persona con VIH Exposición no ocupacional: incluye relaciones sexuales sin protección cuando existe posibilidad de transmisión del virus, así como situaciones de violencia sexual

En caso de una agresión sexual, también es importante solicitar atención integral y conocer otras medidas preventivas contra el VIH.

¿Dónde conseguir PEP, tratamiento para evitar contagio por VIH en México?

Ante cualquiera de las circunstancias mencionadas se debe acudir inmediatamente a los servicios de salud para recibir una valoración médica y determinar si es necesario comenzar el tratamiento.

En México, este tratamiento se proporciona de manera gratuita, independientemente de si la persona cuenta o no con afiliación a los servicios de salud. De acuerdo con Mosqueda Gómez, el CENSIDA trabaja para facilitar el acceso a estos medicamentos tanto en centros de salud como en hospitales que cuentan con servicios de Urgencias disponibles las 24 horas, todos los días del año.

Una vez que la persona es candidado para PEP, deberá consumir el esquema de medicamentos antirretrovirales vía oral durante 28 días, siguiendo las indicaciones del personal médico.

¿Qué otras alternativas existen para prevenir el VIH?

La atención posterior a una exposición de riesgo también representa una oportunidad para que las personas conozcan otras alternativas de prevención del VIH.

El CENSIDA promueve la prevención combinada, que contempla distintas herramientas de acuerdo con las necesidades de cada persona. Entre ellas se encuentran:

Condón interno o externo: ayuda a prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual

ayuda a prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual Profilaxis Pre Exposición (PrEP): es un tratamiento preventivo dirigido a personas que no tienen VIH y pueden presentar exposiciones frecuentes al virus

es un tratamiento preventivo dirigido a personas que no tienen VIH y pueden presentar exposiciones frecuentes al virus Orientación médica: permite identificar situaciones de riesgo y conocer las alternativas de prevención disponibles

Finalmente, el CENSIDA recuerda que ante cualquier posible exposición al VIH, el tiempo es fundamental acudir inmediatamente a los servicios de salud puede permitir iniciar la PEP dentro de las primeras 72 horas y reducir el riesgo de infección.

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