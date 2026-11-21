Existen tratamientos alternos, Foto: Cuartoscuro

En México nacen entre 12 mil y 16 mil bebés al año con alguna malformación cardiaca causando cardiopatías congénitas, de acuerdo con la Secretaría de Salud, una condición que puede requerir tratamientos e intervenciones durante distintas etapas de la vida.

Aunque los avances médicos han permitido que más pacientes lleguen a la edad adulta, evitar cirugías repetidas sigue siendo uno de los retos según expertos.

¿Qué son las cardiopatías congénitas y cómo afectan al corazón?

Foto: Getty Images

Las cardiopatías congénitas son alteraciones en la estructura del corazón o de los grandes vasos sanguíneos que están presentes desde el nacimiento, estas se producen, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cuando el corazón del bebé no se desarrolla normalmente durante el embarazo y pueden modificar la circulación de la sangre, dificultando su paso o provocando que fluya en una dirección incorrecta.

Existen distintos tipos de estas malformaciones, algunas afectan las paredes que separan las cavidades del corazón, otras comprometen las válvulas cardiacas o los vasos sanguíneos que transportan la sangre hacia y desde este órgano.

Su gravedad también es variable, ya que mientras algunas son leves y no requieren tratamiento, otras pueden poner en riesgo la vida del recién nacido y necesitan procedimientos médicos o cirugía durante sus primeros meses de vida.

¿Cómo funcionan los tratamientos mínimamente invasivos para cardiopatías congénitas?

Foto: Medtronic

Una alternativa para determinados pacientes es el reemplazo de válvulas pulmonares mediante un procedimiento transcatéter, esta técnica permite introducir un dispositivo a través de una vena, habitualmente desde la pierna, hasta llegar a la zona afectada del corazón, sin necesidad de abrir el tórax.

El cardiólogo pediatra Ramón Alejandro Flores Arizmendi explicó la importancia de estas alternativas para la población infantil y juvenil.

“El impacto de este tipo de terapias es particularmente relevante en la población pediátrica y juvenil, en la cual la posibilidad de reducir el número de cirugías a lo largo de la vida contribuye a preservar la función cardíaca, disminuir la carga física y emocional del tratamiento, y mejorar la calidad de vida de bebés, niños y jóvenes a largo plazo”. Ramón Alejandro Flores Arizmendi, cardiólogo pediatra

Por su parte, la doctora Alejandra Ayanegui, especialista en tejidos para válvulas cardíacas, destacó los beneficios que pueden representar estos procedimientos durante la recuperación de los pacientes. “Estas terapias logran acortar las estancias en cuidados intensivos, acelerar la recuperación y reducir significativamente el impacto físico y emocional de los tratamientos continuos en los pacientes y sus familias”.

Cabe destacar que aunque estas tecnologías representan una alternativa para determinados casos, no son aplicables a todas las cardiopatías congénitas, ya que su indicación depende de las condiciones clínicas y anatómicas de cada paciente.

Por ello, el diagnóstico oportuno, el seguimiento especializado y el acceso a tratamientos adecuados continúan siendo fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes nacen con estas alteraciones cardiacas.

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