Diabetes en México: 5.6 millones la padecen sin saberlo, no ignores estos síntomas

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En México, más de 13 millones de adultos viven con diabetes y el 41.3% desconoce que tiene la enfermedad, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (FID), quien advirtió que entre los síntomas más comunes es tener sed o cansancio constante.

La diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin causar molestias evidentes, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y agregó que algunas personas descubren que tienen la enfermedad cuando ya existen complicaciones en órganos como los riñones, el corazón o los ojos.

¿Cuáles son los 3 síntomas de diabetes que no debes ignorar?

La OMS identificó distintas señales que pueden indicar niveles elevados de azúcar en la sangre, estos son tres que pueden ser una señal de alerta.

1. Tener mucha sed durante el día. Cuando hay demasiada glucosa en la sangre, el cuerpo intenta eliminar parte de ella mediante la orina, lo que aumenta la pérdida de líquidos

2. Orinar con mayor frecuencia. Esto ocurre porque los riñones trabajan para eliminar el exceso de azúcar a través de la orina

3. Sentir cansancio constante. Lo anterior sucede porque el organismo tiene dificultades para aprovechar la glucosa como fuente de energía

Pero nos los únicos, otras señales pueden ser:

Pérdida de peso sin intentarlo

Mucha hambre

Visión borrosa

Hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies

Piel muy seca

Llagas que cicatrizan muy lentamente

¿Por qué millones de mexicanos tienen diabetes sin saberlo?

Datos del Atlas de la Diabetes de la FID revelan que, en 2024, 13.6 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en México, de los cuales aproximadamente 5.6 millones no habían recibido un diagnóstico.

El endocrinólogo Aldo Ferreira Hermosillo explicó, en información difundida por el Movimiento por la Diabetes, que una de las principales dificultades es esperar a presentar molestias para buscar atención.

“El error más común es esperar a sentir dolor o malestar para ir a revisión. En realidad, tener antecedentes familiares, tener más de 35 años, vivir con sobrepeso, obesidad o con Síndrome Ovárico Metabólico Poliendócrino (SOMP), anteriormente conocido como Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), o haber tenido diabetes en el embarazo son señales de alerta”.

El especialista también destacó la importancia de detectar la prediabetes, una condición en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal, pero todavía no alcanzan los valores considerados como diabetes.

“A esto se suma que tener los niveles de azúcar más altos de lo normal es el aviso principal de la prediabetes. Quienes se encuentran en esta etapa tienen un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2, pero también cuentan con una valiosa oportunidad de frenar o revertir su avance si se actúa a tiempo”.

¿Qué pasa si la diabetes no se detecta a tiempo?

La diabetes sin tratamiento o con un control inadecuado puede provocar daños progresivos en distintas partes del cuerpo como:

Enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares

Daño en los riñones

Problemas de visión y posible pérdida de la vista

Lesiones en los nervios y problemas en los pies

¿Cómo prevenir la diabetes y reducir los riesgos?

El Movimiento por la Diabetes recomienda adoptar medidas preventivas y acudir a revisiones médicas, incluso cuando no existen síntomas, entre ellos se encuentra:

Realizar actividad física: al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado

al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado Mantener una alimentación equilibrada: elegir hábitos adecuados a las necesidades personales

elegir hábitos adecuados a las necesidades personales Acudir a chequeos médicos: consultar sobre pruebas de glucosa y hemoglobina glucosilada

consultar sobre pruebas de glucosa y hemoglobina glucosilada Buscar redes de apoyo: contar con familiares, profesionales de salud o grupos de pacientes

El endocrinólogo Aldo Ferreira Hermosillo subrayó que la prevención también requiere facilitar el acceso a servicios médicos y evitar que las personas con diabetes sean juzgadas por su condición.

“Necesitamos integrar la prevención y el manejo de la diabetes en la consulta médica de primer nivel, asegurar tratamientos accesibles y crear entornos que faciliten hábitos saludables.

El Movimiento por la Diabetes invitó a realizar un cuestionario gratuito y confidencial en línea para conocer el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Esta evaluación no sustituye un diagnóstico médico, pero puede ayudar a identificar factores de riesgo y motivar una revisión oportuna.