¿Tu mascota puede portar bacterias resistentes a antibióticos? Esto revela un estudio 

Mascota puede portar bacterias resistentes a antibióticos Foto: AFP

Los perros y gatos pueden portar cepas de bacterias resistentes a los antibióticos, algunas estrechamente relacionadas con las encontradas en humanos, según reveló un estudio realizado.

Casi la mitad de las muestras recogidas de perros y gatos en decenas de países contenían cepas de Klebsiella pneumoniae con altos niveles de resistencia a los antibióticos, según informó recientemente investigadores en la revista Transborder and Emerging Diseases.

Klebsiella, una bacteria que se encuentra en heces humanas, puede causar neumonía, sepsis e infecciones urinarias, según los investigadores en notas de fondo.

“Este estudio no nos dice que nuestras mascotas nos están enfermando, pero sí demuestra que cepas bacterianas muy estrechamente relacionadas pueden encontrarse en animales y humanos”, dijo el investigador principal Stephen Fordham en un comunicado de prensa. Es profesor de biociencias en la Universidad de Bournemouth, Reino Unido.

“No hay motivo para que los dueños se preocupen, pero esto demuestra la importancia de incluir a nuestras mascotas en los esfuerzos más amplios para comprender y combatir la resistencia antimicrobiana”, dijo Fordham.

Para el estudio, los investigadores analizaron 712 muestras de Klebsiella recogidas de perros y gatos de compañía en 25 países y las compararon con más de 38 mil muestras humanas de la bacteria.

Aproximadamente el 87% de la Klebsiella de mascotas pertenece a cepas que también se han identificado en humanos, aunque los investigadores subrayaron que esto por sí solo no demuestra que la bacteria se transmite entre mascotas y dueños.

El análisis genético también reveló que aproximadamente el 43% de las bacterias Klebsiella recogidas de mascotas en 23 países habían desarrollado resistencia al menos a un tipo de antibiótico.

De esas muestras resistentes a los antibióticos, aproximadamente el 80% de gatos y el 56% de perros eran resistentes a múltiples fármacos, según el estudio.

Una cepa en particular, conocida como ST147, generó preocupación. Esta cepa multirresistente a los medicamentos estaba estrechamente relacionada, y en algunos casos, casi genéticamente idéntica, entre muestras tomadas de perros, gatos y personas.

“Demuestra que los animales de compañía pueden portar linajes estrechamente relacionados, clínicamente consecuentes y multirresistentes a múltiples fármacos que se solapan” con los encontrados en humanos, concluyeron los investigadores en su artículo.

Autor Dennis Thompson Reportero de HealthDay

© 2026 HealthDay. Todos los derechos reservados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento