¡Ojo! Cofepris alerta por venta ilegal de medicamentos para osteoporosis y producción de colágeno

Cofepris alerta que los medicamentos no tienen registro sanitario Foto:Getty images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó este 21 de septiembre por la venta ilegal de medicamentos Denoclast 60 mg/ml, tratamiento para mujeres con osteoporosis, y Sculptra 150 mg/5 mL, tratamiento bioestimulador para activar la producción de colágeno en la piel.

Para Denoclast 60 mg/ml, jeringa prellenada, la alerta fue emitida con base en el análisis técnico-documental de la empresa Amgen México, S.A. de C.V., cuyos representantes informaron que el medicamento no cuenta con registro sanitario en México.

Debido a esto, su adquisición y comercialización a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y redes sociales representa un riesgo para la salud.

#CofeprisInforma 🚨⚠️ ¡Cuidado con lo que adquieres!

Emitimos #AlertaSanitaria por la falsificación de AGIN® y Meropenem, así como por la comercialización ilegal de Denoclast® y Sculptra™. Además, difundimos #AvisodeRiesgo por el retiro voluntario del mercado de Sortec®.… pic.twitter.com/pNfXGT4180 — COFEPRIS (@COFEPRIS) September 21, 2026

Comercialización ilegal del medicamento Sculptra

En el caso de Sculptra, ácido poli-L-láctico, la alerta se emite con base en el análisis técnico-documental de la empresa Galderma México, S.A. de C.V.

La información indica que se detectó la comercialización ilícita de este medicamento a través de redes sociales y plataformas digitales:

Sculptra, ácido poli-L-láctico, 150 mg/5 mL, con el número de lote A00203 y caducidad 12/2027

De acuerdo con Galderma México, S.A. de C.V., el número de lote y la fecha de caducidad no son reconocidos por la empresa.

Además, en el paquete se presentan textos en un idioma diferente al español y no cuenta con registro sanitario.

Cofepris recordó que los productos comercializados ilegalmente y sin registro sanitario representan un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones de manipulación durante la cadena de distribución, transporte y almacenamiento, por lo que no se puede garantizar su composición y esterilidad, lo que afecta su seguridad y eficacia.

Recomendaciones de la Cofepris

No adquirir ni utilizar los productos mencionados y, en caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Realizar una inspección visual de los empaques primario y secundario para verificar que se encuentren en idioma español, que cuenten con registro sanitario, que los números de lote y las fechas de caducidad coincidan, así como que no presenten alteraciones.

Cualquier incidente adverso deberá reportarse en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos, en el enlace de Tecnovigilancia.

Si utilizó el producto y presentó cualquier reacción o malestar asociado con su uso, reportarlo en VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Es importante adquirir productos únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, así como con la documentación y las facturas de la legal importación y adquisición.

No adquirir ni administrar medicamentos que se comercialicen a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, así como en la vía pública.

La comisión aseguró que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el propósito de prevenir riesgos a la salud de la población.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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