Advierten por venta de medicamentos apócrifos en México: falsifican analgésicos y antibióticos

Cofepris lanza alerta por medicamentos falsificados. Foto: Shutterstock

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de AGIN, analgésico, antiinflamatorio y antibacteriano para el tratamiento de infecciones respiratorias, dolor de garganta y malestares generales; y por Meropenem, antibiótico carbapenémico de amplio espectro que se utiliza exclusivamente por vía intravenosa para tratar infecciones bacterianas graves, ambos medicamentos fueron identificados en el mercado con lotes que no corresponden a productos originales.

La Cofepris informó sobre la falsificación de AGIN 300/250/300 mg, medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico y sulfadiazina, en presentación de tabletas; de igual manera se expuso al antibiítico Meropenem 1 g, solución inyectable.

El producto AGIN, identificado como falsificado, corresponde al lote 7825, con fecha de caducidad del 2 de diciembre de 2026, el cual fue comercializado en el mercado informal.

De acuerdo con la información presentada por Química Franco Mexicana Nordin, S.A. de C.V., el lote es falsificado debido a que el producto original tenía como fecha de caducidad el 3 de julio de 2025.

Cofepris advirtió que los productos falsificados representan un riesgo para la población, ya que no se puede garantizar su seguridad, calidad y eficacia.

Además, se desconoce su procedencia y las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados, transportados y distribuidos, así como las materias primas utilizadas para su elaboración.

Por ello, la autoridad sanitaria pidió no adquirir ni utilizar AGIN con el lote 7825, sin importar la fecha de caducidad.

También recomendó no comprar, suministrar ni administrar medicamentos comercializados mediante plataformas de comercio electrónico, sitios web, aplicaciones móviles o establecimientos informales, como tianguis y mercados.

#CofeprisInforma 🚨⚠️ ¡Cuidado con lo que adquieres!

Emitimos #AlertaSanitaria por la falsificación de AGIN® y Meropenem, así como por la comercialización ilegal de Denoclast® y Sculptra™. Además, difundimos #AvisodeRiesgo por el retiro voluntario del mercado de Sortec®.… pic.twitter.com/pNfXGT4180 — COFEPRIS (@COFEPRIS) September 21, 2026

Meropenem: detectan medicamento inyectable falsificado

El segundo medicamento señalado por Cofepris es Meropenem 1 g, solución inyectable, identificado con el lote X2MF160A y fecha de caducidad de noviembre de 2026.

Laboratorios Jayor, S.A. de C.V., empresa importadora y distribuidora, informó que dicho producto es falsificado debido a que no fue importado ni comercializado por esa compañía.

La Cofepris señaló que tampoco se puede garantizar la seguridad, calidad y eficacia de este producto, además de que se desconoce su procedencia, las condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte, así como las materias primas empleadas en su elaboración.

La autoridad pidió a la población no adquirir ni utilizar Meropenem 1 g con el lote X2MF160A y fecha de caducidad de noviembre de 2026.

En caso de identificar su comercialización, Cofepris recomienda realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

También pidió verificar que los números de lote y las fechas de caducidad de los empaques coincidan y sean legibles, además de revisar que no existan señales de maltrato, manipulación o alteración.

¿Qué otros productos tienen alerta de Cofepris?

Además de los dos medicamentos falsificados, la autoridad sanitaria incluyó otros tres productos en su comunicación del 21 de septiembre de 2026.

Denoclast y Sculptra: comercialización ilegal

Cofepris emitió alertas sanitarias por la comercialización ilegal de Denoclast y Sculptra.

En estos casos, la autoridad los distingue de AGIN y Meropenem, ya que estos últimos fueron señalados específicamente como productos falsificados, mientras que Denoclast y Sculptra corresponden a alertas por comercialización ilegal.

Sortec: retiro voluntario del mercado

La autoridad también difundió un aviso de riesgo por el retiro voluntario del mercado de Sortec.

¿Qué recomienda Cofepris?

Ante la alerta, la autoridad sanitaria recomienda verificar los lotes y fechas de caducidad antes de utilizar cualquier medicamento y comprobar que los datos de los empaques primario y secundario coincidan, sean legibles y no presenten signos de alteración.

La Cofepris también recomendó que farmacias y distribuidores adquieran medicamentos únicamente con distribuidores autorizados y validados por el titular del registro sanitario, quienes deben contar con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria y documentación que compruebe la adquisición legal del producto.

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