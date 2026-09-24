Cofepris autoriza lenacapavir, medicamento preventivo contra el VIH en México

En México se podrá comercializar el Lenacapavir. Foto: Getty images | Ilustrativa

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio el registro al medicamento Lenacapavir, que permite su uso como tratamiento preventivo contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

La inyección, que se administra dos veces al año, es el primer tratamiento preventivo contra el VIH en México.

Brasil, Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea ya utilizan este medicamento para prevenir el VIH.

¿Qué es Lenacapavir?

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es un medicamento antirretroviral inyectable de acción prolongada.

“Gracias a que se inyecta solo dos veces al año, puede ser un gran avance para proteger a las personas expuestas al riesgo de infectarse por el VIH, sobre todo si tienen dificultades para seguir un tratamiento diario”, dijo en su portal oficial.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, subrayó que, aunque aún no hay una vacuna contra el VIH, “el Lenacapavir es una muy buena opción: se trata de un antirretrovírico de acción prolongada que, según los ensayos, previene la infección en casi todas las personas de riesgo”.

El medicamento es una alternativa a la profilaxis preexposición (PrEP) oral y a otras opciones inyectables de menor duración, como el cabotegravir.

Cabe mencionar que fue incluido dentro de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en 2025.

Las acciones del Gobierno de México contra el VIH

Durante la conferencia mañanera del 30 de junio, el Gobierno federal presentó una estrategia para eliminar la transmisión del VIH hacia 2030.

Según David Kershenobich, secretario de Salud federal, el plan se centra en robustecer el diagnóstico temprano, asegurar el acceso a tratamientos avanzados y eliminar las barreras de derechohabiencia.

La meta es alcanzar un 95% de avance en diagnóstico, tratamiento y control viral.

Los datos expuestos en aquel momento indicaron que alrededor de 430 mil personas viven con VIH en México, pero 128 mil desconocen que lo portan.

Asimismo, las autoridades recalcaron que, en la actualidad, una persona con VIH puede vivir prácticamente una vida normal gracias a los avances científicos y al compromiso de las instituciones.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.