Nitratos en el agua potable: advierten posibles riesgos de cáncer y partos prematuros; piden revisar límites a la OMS

Advirtieron de los peligros por los nitratos en el agua. Foto: Getty images

Organizaciones internacionales de salud y medioambiente pidieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisar los límites de nitratos en el agua potable, establecidos desde hace décadas, ante estudios que relacionan la exposición prolongada a estas sustancias con posibles riesgos para la salud.

A través de una carta abierta, 85 organizaciones, entre ellas Greenpeace Internacional y la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA), solicitaron que los nitratos sean incluidos en la próxima revisión de las directrices de la agencia de Naciones Unidas sobre calidad del agua.

Los firmantes advirtieron que los residuos de nitratos, asociados principalmente con la agricultura intensiva, pueden representar riesgos para la salud, especialmente en niños y mujeres embarazadas.

¿Cuánto nitrato permite actualmente la OMS en el agua potable?

Los límites establecidos por la OMS permiten una concentración máxima de 50 miligramos de nitrato por litro de agua o 11.3 miligramos por litro de nitrógeno procedente de nitratos.

Sin embargo, las organizaciones consideran que estos parámetros están obsoletos, debido a que fueron establecidos en 1958 y se enfocaron principalmente en prevenir el llamado síndrome del bebé azul, una afección potencialmente mortal que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.

La carta sostiene que estos límites no se han actualizado pese a la existencia de evidencia epidemiológica que relaciona la exposición crónica a concentraciones bajas de nitratos con posibles efectos en la salud a largo plazo.

Entre los riesgos mencionados se encuentran el cáncer colorrectal y los resultados adversos durante el embarazo.

“Los estudios relacionan ahora los nitratos presentes en el agua potable, incluso en niveles muy inferiores al límite actual de la OMS, con el cáncer de intestino y los partos prematuros”, afirmó Pratyush Kumar, presidente de WONCA, en un comunicado conjunto.

Greenpeace advierte sobre la contaminación del agua

La carta abierta fue difundida durante el día Una Sola Salud, una jornada promovida por la OMS que busca destacar la relación entre la salud humana, animal, vegetal y de los ecosistemas.

Las organizaciones firmantes también señalaron que cientos de millones de personas en el mundo están expuestas a concentraciones elevadas de nitratos.

Por su parte, Amanda Larsson, responsable global de agricultura de Greenpeace, sostuvo que el agua potable debe proteger la salud de las personas y no representar un riesgo.

“El agua debe dar vida, no ponerla en peligro”, afirmó.

La representante de Greenpeace también señaló que la protección de la salud humana está relacionada con el cuidado de los recursos naturales.

“No podemos proteger la salud humana sin proteger las aguas subterráneas y los ríos que nos sustentan”, añadió.

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