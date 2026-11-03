Retiran suplemento para reducir el estrés por posible contaminación con salmonela

No se han reportados casos al momento. Foto: Getty

Las cápsulas de ashwagandha utilizadas como suplemento para ayudar a reducir el estrés y mejorar el sueño, se están retirando del mercado debido a una posible contaminación con salmonela. La medida afecta a un lote de cápsulas que se vendieron en tiendas comerciales y a través de Amazon.

Hasta el momento del anuncio, no se habían reportado casos de enfermedad relacionados con el producto.

¿Qué suplemento de ashwagandha fue retirado por riesgo de salmonela?

Foto: FDA

De acuerdo con la información proporcionada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el retiro corresponde a las cápsulas de ashwagandha de 365 Whole Foods Market Standardized + Full Spectrum Blend, fabricadas por Vitality Works Inc., con sede en Albuquerque, Nuevo México.

La ashwagandha es una planta originaria de regiones de Asia, África y Oriente Medio, cuyas raíces se secan y se convierten en polvo para utilizarse en distintas prácticas tradicionales, incluida la medicina ayurvédica.

Actualmente, se comercializa como suplemento alimenticio por sus posibles efectos sobre el estrés, la ansiedad y el descanso. De acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), algunas investigaciones sugieren que podría ayudar a reducir el estrés y mejorar la calidad y la duración del sueño; sin embargo, los resultados de los estudios no significan que sus beneficios estén garantizados para todas las personas.

El retiro anunciado corresponde al lote número 2025-26227 de las cápsulas 365 Whole Foods Market Standardized + Full Spectrum Blend. Los frascos contienen 120 cápsulas, vienen en envases de plástico blanco y tienen impreso el número de lote y la fecha de caducidad, del 13 de octubre de 2028, en la parte inferior.

El producto estuvo disponible en Estados Unidos del 24 de noviembre de 2025 al 20 de octubre de 2026.

La posible contaminación se identificó durante un muestreo rutinario en un establecimiento comercial; no obstante, la información disponible no especifica que se haya confirmado una muestra positiva de salmonela.

¿Qué es la salmonela y cuáles son sus riesgos?

Colonia de salmonela. | Foto: Shutterstock,

La salmonela es una bacteria que puede provocar una infección intestinal después de consumir alimentos o productos contaminados, según la FDA; entre los síntomas se encuentran diarrea, fiebre, náuseas, vómitos y cólicos abdominales.

En los casos graves, la infección puede ocasionar deshidratación y extenderse al torrente sanguíneo, con riesgo de afectar otros órganos. Los niños pequeños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.

La contaminación de hierbas y plantas utilizadas en suplementos puede ocurrir antes de la cosecha o durante el procesamiento, además, la salmonela puede sobrevivir durante periodos prolongados en productos secos, lo que representa un desafío para la industria alimentaria.

Ante este panorama, la FDA indicó que quienes tengan el producto correspondiente al lote retirado deben desecharlo y no devolverlo a la tienda, los consumidores pueden solicitar un reembolso en cualquier establecimiento de Whole Foods Market o comunicarse al (505) 268-9950.

Finalmente, la institución aclaró que la retirada es una medida preventiva ante el riesgo de contaminación y que hasta el momento de la información difundida, no se han reportado enfermedades relacionadas con este producto.

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