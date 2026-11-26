¿Qué se sabe de la nueva variante de mpox en Alemania? | Foto: Reuters

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos de viruela del mono, también conocida como mpox, en las Américas.

En México se han registrado 107 casos confirmados y dos muertes durante 2026, además de una mayor detección del clado Ib del virus, una variante que podría presentar una mayor capacidad de contagio entre personas, de acuerdo con una revisión científica publicada en la revista Frontiers in Pharmacology en 2024.

El organismo internacional pidió a las autoridades sanitarias reforzar las medidas de vigilancia, prevención y vacunación ante el incremento de contagios en la región.

México registra 107 casos y dos muertes por mpox; aumenta detección del clado Ib

México concentra dos de las cuatro muertes por mpox notificadas en las Américas durante este año.

Además, México acumula 30 casos del clado Ib del virus de la viruela del mono entre 2025 y 2026, de los cuales 22 fueron identificados durante las últimas ocho semanas.

El clado Ib del virus de la mpox fue identificado en 2023 en la República Democrática del Congo, de acuerdo con la OMS.

Se transmite entre personas mediante el contacto sexual y físico estrecho.

La OMS explicó que esta cepa pertenece al clado I, históricamente asociado con cuadros más graves y una mayor mortalidad que el clado II, responsable del brote mundial de 2022.

Sin embargo, todavía se estudia si el clado Ib es más contagioso o provoca cuadros más graves de la enfermedad.

Entre los principales síntomas generales del mpox se encuentran:

Erupciones, ampollas y lesiones dolorosas en la piel

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Dolores musculares y de espalda

Inflamación de los ganglios linfáticos

Cansancio y falta de energía

Las lesiones pueden aparecer en la cara, manos, pies, genitales, región anal, boca y garganta.

Los síntomas suelen durar entre dos y cuatro semanas, explicó la OMS.

¿En qué estados de México se ha detectado el clado Ib de mpox?

La OPS reportó casos del clado Ib en nueve entidades del país, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) y Nuevo León.

Ciudad de México: 11 casos

Nuevo León: 10 casos

Aguascalientes: 2 casos

Baja California: 2 casos

Coahuila: 1 caso

Guerrero: 1 caso

Jalisco: 1 caso

Puebla: 1 caso

Sonora: 1 caso

De los 30 casos identificados, 13 estuvieron relacionados con viajes internacionales, mientras que las autoridades continúan investigando el origen de las 17 infecciones restantes.

OPS alerta por aumento de casos de viruela del mono en las Américas

Entre enero y noviembre de 2026, 13 países de las Américas notificaron 3 mil 269 casos confirmados de mpox y cuatro muertes.

El incremento de contagios se registra desde septiembre, principalmente en Brasil, país que acumula mil 325 casos y un fallecimiento durante este año.

Ante este panorama, la OPS pidió reforzar la capacidad de los laboratorios, la detección oportuna de casos y la vacunación entre las poblaciones con mayor riesgo de infección.

“La vacunación debe complementar, y no sustituir, las demás medidas de prevención”, señaló el organismo.

También recomendó buscar atención médica ante la aparición de erupciones inexplicables en la piel, especialmente después de tener contacto estrecho con una persona posiblemente infectada.

Aunque la OMS puso fin a la emergencia sanitaria internacional por mpox el 5 de septiembre de 2025, el virus continúa circulando y representa un riesgo para la salud pública.