¿Qué contiene el agua contaminada de Guadalajara? Expertos comparten señales de alerta

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El agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta una crisis desde marzo, cuando habitantes de distintas colonias denunciaron que el suministro llega turbio y con mal olor, pero los problemas podrían ir más allá de su apariencia.

Un monitoreo ciudadano presentado el 29 de junio y cuyos resultados fueron difundidos por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), detectó metales pesados, fluoruros, nitratos, nitritos y contaminación bacteriana en muestras de agua distribuida por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El informe encontró que dichos contaminantes superan los límites permitidos por la NOM-127-SSA1-2021, la norma oficial que establece los requisitos de calidad que debe cumplir el agua para uso y consumo humano.

Plomo: 20 muestras por encima del límite permitido

Mercurio: siete muestras con concentraciones de hasta 500 veces el máximo permitido

Fluoruros: 52 muestras con niveles superiores a la norma

Nitratos: 29 muestras con concentraciones elevadas

Nitritos: 17 muestras fuera de norma

Aluminio: siete muestras por encima del límite permitido

El estudio también detectó la bacteria Escherichia coli, que puede causar infecciones gastrointestinales, en cuatro muestras de agua de diferentes zonas de Guadalajara (Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque).

Contaminantes en el agua de Guadalajara.

En total, se analizaron 184 muestras de 90 colonias de cinco municipios de Jalisco.

La investigación, coordinada por María González Valencia, advirtió que la exposición a estos contaminantes puede representar riesgos para la salud, especialmente en niñas, niños y mujeres embarazadas, debido a posibles afectaciones neurológicas, renales y gastrointestinales.

Señales de alerta: ¿cuándo se debe evitar el agua turbia o con mal olor?

La doctora Aída Alejandra Guerrero de León, de la Universidad de Guadalajara, explicó que se debe evitar el consumo de agua si está no es transparente o si presenta un olor a putrefacción.

Los especialistas coinciden que el agua siempre debe ser:

Incolora

Inolora

Insipida

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, el agua destinada al uso y consumo humano debe cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

Libre de contaminación fecal: La bacteria Escherichia coli o los coliformes termotolerantes deben estar ausentes o por debajo de los límites de detección establecidos.

La bacteria Escherichia coli o los coliformes termotolerantes deben estar ausentes o por debajo de los límites de detección establecidos. Sin parásitos : No debe contener quistes de Giardia lamblia en 20 litros de agua, cuando corresponda realizar esta prueba.

: No debe contener quistes de Giardia lamblia en 20 litros de agua, cuando corresponda realizar esta prueba. Con baja turbiedad : No debe superar las 3 unidades nefelométricas de turbiedad (UNT).

: No debe superar las 3 unidades nefelométricas de turbiedad (UNT). Con un pH adecuado : Debe mantenerse entre 6.5 y 8.5.

: Debe mantenerse entre 6.5 y 8.5. Sin exceso de color : El color verdadero no debe superar las 15 unidades de color (UC).

: El color verdadero no debe superar las 15 unidades de color (UC). Con niveles controlados de cloro : Cuando se utilizan compuestos de cloro para desinfectarla, el cloro residual libre debe mantenerse entre 0.2 y 1.5 miligramos por litro (mg/L).

: Cuando se utilizan compuestos de cloro para desinfectarla, el cloro residual libre debe mantenerse entre 0.2 y 1.5 miligramos por litro (mg/L). Con niveles limitados de arsénico : El límite se reduce gradualmente de 0.025 a 0.01 mg/L, según el tamaño de la localidad y el plazo de cumplimiento.

: El límite se reduce gradualmente de 0.025 a 0.01 mg/L, según el tamaño de la localidad y el plazo de cumplimiento. Sin exceso de plomo : No debe superar los 0.01 mg/L.

: No debe superar los 0.01 mg/L. Con niveles limitados de fluoruros : El límite se reduce gradualmente de 1.5 a 1.0 mg/L, según el tamaño de la localidad y el plazo de cumplimiento.

: El límite se reduce gradualmente de 1.5 a 1.0 mg/L, según el tamaño de la localidad y el plazo de cumplimiento. Sin exceso de sólidos disueltos: No debe superar los 1,000 mg/L de sólidos disueltos totales.

Sobre las afecciones por el agua de Guadalajara, el mismo reporte del IMDEC reveló que el 51.9% de las familias encuestadas reportó tener algún integrante enfermo por el líquido que suministra el SIAPA.

Las afecciones en la piel son el padecimiento principal, pues el 66% de los testimonios documentan comezón, dermatitis y aparición de ronchas.

pues el 66% de los testimonios documentan comezón, dermatitis y aparición de ronchas. Las enfermedades gastrointestinales representan el 34.8% de las quejas , provocando constantes cuadros de diarrea, dolor estomacal y vómito.

, provocando constantes cuadros de diarrea, dolor estomacal y vómito. Un 18.3% de la población afectada registra problemas oculares recurrentes, los cuales se manifiestan como irritación y conjuntivitis.

Reportes ciudadanos sobre el agua en Guadalajara

El IMDEC comaprtió un mapa que muestra la crisis en Guadalajara.

Los mil 477 reportes provienen de alrededor de 520 colonias distintas.

Guadalajara concentra 782 reportes (52.9%), seguida de Zapopan con 347 (23.5%), Tlaquepaque con 169 (11.4%) y Tonalá con 144 (9.7%).