Noticias de hoy 12 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Tormenta Rachel

La tormenta tropical Rachel dejó 10 personas no localizadas en Ensenada y San Felipe, así como a una menor de edad sin vida en Baja California.

Líder de Mara 18

Las autoridades detuvieron en Tabasco a Óscar Ariel “N”, alias el “Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal Mara 18 en El Salvador. Lo investigan por su presunta participación en al menos 15 homicidios.

Marcha en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la represión contra manifestantes durante la marcha por el agua en Jalisco. Pidió al gobernador Pablo Lemus explicar los hechos.

Cancelan vuelos

Mexicana informó que canceló y reprogramó algunos vuelos en Sinaloa y Mazatlán por la presencia del huracán Simón y las condiciones en Mazatlán y Puerto Vallarta.

Ilhan Omar

Las autoridades de Estados Unidos registraron la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar, una de las críticas del presidente Donald Trump, como parte de una investigación penal.

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