Lunes caótico en Michoacán: normalistas secuestran camiones, comuneros toman casetas y blindan Centro Histórico

Manifestaciones este 12 de octubre en Michoacán. Foto: César Cabrera

Como cada 12 de octubre, comunidades indígenas salieron a las calles de Michoacán para protestar en lo que definen como el Día de la lucha por la resistencia y dignidad de los pueblos.

Protestas este 12 de octubre en Michoacán

Desde temprana hora, los integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se plantaron en las plazas de cobro de Taretan y Zirahuén, impidiendo la circulación sobre la autopista Siglo XXI, así como en el tramo carretero Zamora-Carapan, a la altura de Chilchota.

Las movilizaciones podrían extenderse a otros puntos del estado en el transcurso de las horas, principalmente en zonas de la meseta purépecha.

A la par, organizaciones como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) anunciaron una marcha en la capital del estado, cuyo Centro Histórico luce blindado por policías municipales y de la Guardia Civil.

Refuerzan medidas de seguridad

Las medidas de seguridad se han reforzado ante el intento también de comerciantes de este grupo social que buscan instalarse en la plaza Melchor Ocampo.

A bordo de dos camiones y con palos en mano intentaron llegar al primer cuadro de la zona centro, sin embargo, personal de la Guardia Civil les impidió el paso.

A la par, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” mantienen presencia en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del poblado de Tiripetío, donde ya han retenido un par de camiones repartidores.

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