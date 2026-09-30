Reforma de nacionalidad única avanza: Senado aprueba iniciativa y la turna a Congresos estatales

Los cambios fueron avalados por mayoría calificada. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional en materia de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Los cambios fueron avalados este 29 de septiembre de 2026 por mayoría calificada, con 86 votos a favor y 42 en contra. La minuta fue remitida a los Congresos estatales para continuar con el proceso legislativo.

✅ Con 86 votos a favor y 42 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal… — Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2026

¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Establece como requisito para ocupar esas tres titularidades no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con doble nacionalidad, la persona deberá renunciar a la extranjera antes de solicitar su registro como candidata, en los términos que establezca la ley.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que se trata de una condición específica de elegibilidad y no de una prohibición general para las personas con doble nacionalidad.

La senadora morenista Margarita Valdez Martínez defendió la reforma al señalar que busca garantizar que quienes aspiren a la Presidencia tengan compromiso con México.

Oposición cuestiona efectos para mexicanos con doble nacionalidad

Durante el debate, legisladores de oposición argumentaron que la medida puede afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó que la renuncia tenga que acreditarse ante autoridades de otro país. Por su parte, el panista Francisco Javier Ramírez Acuña afirmó que la reforma envía un mensaje de desconfianza hacia mexicanos con doble nacionalidad. La postura del PAN contra la reforma también quedó registrada públicamente durante la discusión de este 29 de septiembre.

La priista Carolina Viggiano Austria también rechazó la medida y pidió no diferenciar entre los mexicanos que envían remesas y quienes buscan participar en la vida pública.

El empresario y activista binacional Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, acudió al recinto y también manifestó su rechazo.

Caso de Karina Ruiz entra al debate en el Senado

La senadora priista Claudia Edith Anaya mencionó durante la discusión la ausencia de la morenista Karina Ruiz, cuya suplente rindió protesta este mismo día.

Octavia Hernández Farret, suplente de Ruiz, informó que renunció a su trabajo como cónsul de asuntos comunitarios y asumió su responsabilidad en el Senado.

Tras obtener los 86 votos necesarios para la mayoría calificada, la reforma fue enviada a los Congresos estatales. Documentos y posicionamientos legislativos publicados este 29 de septiembre confirman que el proyecto reforma los artículos 82, 116 y 122 en materia de nacionalidad única para las titularidades de los poderes ejecutivos federal y locales.

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