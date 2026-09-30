La última publicación de Otto Sirgo en Instagram: “Te sigo recordando cada día igual”

Sus fans no dejaron pasar por alto su última publicación. Foto: Cuartoscuro

Tras la muerte de Otto Sirgo a los 79 años, una de las publicaciones que cobró especial relevancia en su cuenta de Instagram fue una fotografía en la que aparece junto a su esposa, la también actriz Maleni Morales.

La imagen fue compartida por el actor en noviembre de 2024, para recordar a quien fue su pareja y con quien tuvo dos hijas. Ahora, tras el fallecimiento de Otto Sirgo, sus seguidores han retomado esa publicación para despedirse del intérprete.

¿Qué se sabe de la última publicación de Otto Sirgo en Instagram?

Publicada el 21 de noviembre de 2024, la imagen conmemora el aniversario luctuoso de la también actriz, con quien estuvo casado durante 46 años.

Ambos aparecen sonriendo a la cámara, mientras se encuentran en un evento público en el que ella lució un vestido oscuro y él esmoquin, camisa blanca y un moño negro en el cuello.

“Hoy se cumple un año más. Ya son cuatro y te sigo recordando cada día igual”, escribió Otto Sirgo aquel día en su cuenta de Instagram.

“Ya estás con tu eterno amor”, “siempre extrañó a su esposa” y “ya están juntos” son algunos de los comentarios que sus seguidores escribieron este martes.

¿Cuándo murió Maleni Morales, esposa de Otto Sirgo?

Fue el 21 de noviembre de 2020 cuando la actriz, recordada por sus papeles en producciones como “Los ricos también lloran”, “Pelusita” y “Mujer, casos de la vida real”, falleció a los 67 años debido a una trombosis pulmonar.

Cabe mencionar que, en septiembre de ese año, había logrado vencer al cáncer de pulmón que padecía, como dio a conocer Otto Sirgo.

Ambos contrajeron matrimonio en 1974 y tuvieron dos hijas, Valerie y Tania, quienes ahora les sobreviven.

¿Qué se sabe de la muerte de Otto Sirgo?

Otto Sirgo, actor cubano-mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, murió a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de un comunicado compartido este martes 29 de septiembre en su cuenta de X, la asociación lamentó el fallecimiento del actor y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

La Asociación Nacional de Actores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero

Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato.



Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/a72Qgoe1fH — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 29, 2026

Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también lamentó el fallecimiento del histrión, a quien reconoció por haber alcanzado la fama internacional por melodramas como “Lazos de amor”, “Niña amada mía” y “Por un beso”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Otto Sirgo?

Hasta el momento, ni sus familiares ni representantes han dado a conocer la causa del fallecimiento del actor. Tampoco hay información relacionada al lugar donde será velado o donde se llevarán a cabo los servicios funerarios.

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