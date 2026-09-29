Rachel mantiene la alerta en México: ¿qué afectaciones se esperan y dónde?

Puertos cerrados por riesgos de Rachel. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Rachel mantiene la alerta en varios estados del Pacífico mexicano debido a las lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado que genera su circulación. De acuerdo con los pronósticos más recientes, el sistema podría convertirse en huracán categoría 1 durante las próximas 24 horas, mientras continúa desplazándose paralelo a las costas nacionales.

Hasta el momento, escuelas, aeropuertos y servicios públicos operan con normalidad, ya que los modelos meteorológicos mantienen el centro del ciclón mar adentro. Sin embargo, las autoridades ya activaron medidas preventivas en varios puertos debido al deterioro de las condiciones marítimas por este sistema y tras el paso de Polo.

Esta tarde, la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 435 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán, y a 490 km al sur de Cabo Corrientes, #Jalisco. Más información en el link ⬇️https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/V5dcWlAzA6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Rachel podría convertirse en huracán

Durante la tarde de este martes, Rachel se localizaba a unos 400 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora.

Su trayectoria prevista mantiene el centro de la tormenta alejado de tierra firme, avanzando hacia el noroeste, por lo que no se espera un impacto directo sobre las costas mexicanas.

Sin embargo, sus bandas nubosas continuarán generando lluvias y condiciones marítimas peligrosas en varios estados.

3 PM CST Tue Sep 29 (Advisory 11) Key Messages for Tropical Storm #Rachel. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo



3 PM CST martes 29 de septiembre (Aviso 11) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Rachel. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/joTOYohr7G — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 29, 2026

¿Dónde lloverá más?

Las mayores afectaciones se prevén en el occidente y sur del país.

Los pronósticos indican:

Michoacán: lluvias torrenciales

lluvias torrenciales Guerrero y Oaxaca: lluvias intensas

lluvias intensas Colima y Jalisco: lluvias muy fuertes

Las precipitaciones podrían provocar inundaciones en zonas bajas, aumento en el nivel de ríos y arroyos, además de deslaves en regiones montañosas.

El mar será uno de los mayores riesgos

Más que el viento del ciclón, el principal peligro se concentra en el oleaje.

Se esperan olas de entre 5 y 6 metros en las costas de:

Colima

Michoacán

Guerrero

Mientras que en Jalisco y Oaxaca las olas podrían alcanzar entre 2 y 3 metros de altura.

A esto se suman rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora en algunos puntos del litoral.

Marina ya cerró varios puertos

Ante el deterioro de las condiciones marítimas, la Secretaría de Marina ordenó restricciones a la navegación en varios puertos del Pacífico.

#MarinaTeInforma



La Tormenta tropical #Rachel, se localiza a 398 km al Suroeste de Lazaro Cárdenas, Michoacán., y a 383 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 100 km/h y rachas de 120 km/h. Se desplaza al noroeste con una velocidad de 19 km/h y se prevé que en… pic.twitter.com/o7CwBzF6Q3 — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 29, 2026

Cerrados a todo tipo de embarcaciones:

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Zihuatanejo, Guerrero

Cerrados para embarcaciones menores:

Manzanillo, Colima

Acapulco, Guerrero

Puerto Marqués, Guerrero

Bahías de Huatulco, Oaxaca

Puerto Escondido, Oaxaca

Las medidas buscan evitar incidentes relacionados con el fuerte oleaje y las lluvias que acompañan al fenómeno.

¿Hay suspensión de clases?

Hasta este momento no existe una suspensión generalizada de clases por los efectos de Rachel.

En Jalisco, autoridades educativas analizan la situación en algunos municipios costeros, pero las actividades continúan normalmente.

En Guerrero, Oaxaca y Colima tampoco se han anunciado cancelaciones de clases.

¿Siguen operando los aeropuertos?

Los principales aeropuertos ubicados en la zona de influencia de Rachel continúan operando normalmente.

Terminales como las de Acapulco, Zihuatanejo, Manzanillo y Puerto Vallarta permanecen abiertas, aunque bajo monitoreo permanente por parte de autoridades aeronáuticas y de Protección Civil.

Las costas de Michoacán y Jalisco siguen bajo vigilancia

Actualmente se mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical entre Punta San Telmo, Michoacán, y Playa Pérula, Jalisco.

Además, continúa una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, donde podrían registrarse los efectos más notorios del sistema durante las próximas horas.

Por ahora, Rachel no representa una amenaza de impacto directo para México, pero sí seguirá dejando lluvias, oleaje elevado y condiciones peligrosas en buena parte del Pacífico mexicano mientras continúa fortaleciéndose mar adentro.

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