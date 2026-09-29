Rachel mantiene la alerta en México: ¿qué afectaciones se esperan y dónde?
Rachel mantiene alerta en el Pacífico mexicano por lluvias, vientos y oleaje; varios puertos ya suspendieron operaciones.
La tormenta tropical Rachel mantiene la alerta en varios estados del Pacífico mexicano debido a las lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado que genera su circulación. De acuerdo con los pronósticos más recientes, el sistema podría convertirse en huracán categoría 1 durante las próximas 24 horas, mientras continúa desplazándose paralelo a las costas nacionales.
Hasta el momento, escuelas, aeropuertos y servicios públicos operan con normalidad, ya que los modelos meteorológicos mantienen el centro del ciclón mar adentro. Sin embargo, las autoridades ya activaron medidas preventivas en varios puertos debido al deterioro de las condiciones marítimas por este sistema y tras el paso de Polo.
Rachel podría convertirse en huracán
Durante la tarde de este martes, Rachel se localizaba a unos 400 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora.
Su trayectoria prevista mantiene el centro de la tormenta alejado de tierra firme, avanzando hacia el noroeste, por lo que no se espera un impacto directo sobre las costas mexicanas.
Sin embargo, sus bandas nubosas continuarán generando lluvias y condiciones marítimas peligrosas en varios estados.
¿Dónde lloverá más?
Las mayores afectaciones se prevén en el occidente y sur del país.
Los pronósticos indican:
- Michoacán: lluvias torrenciales
- Guerrero y Oaxaca: lluvias intensas
- Colima y Jalisco: lluvias muy fuertes
Las precipitaciones podrían provocar inundaciones en zonas bajas, aumento en el nivel de ríos y arroyos, además de deslaves en regiones montañosas.
El mar será uno de los mayores riesgos
Más que el viento del ciclón, el principal peligro se concentra en el oleaje.
Se esperan olas de entre 5 y 6 metros en las costas de:
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Mientras que en Jalisco y Oaxaca las olas podrían alcanzar entre 2 y 3 metros de altura.
A esto se suman rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora en algunos puntos del litoral.
Marina ya cerró varios puertos
Ante el deterioro de las condiciones marítimas, la Secretaría de Marina ordenó restricciones a la navegación en varios puertos del Pacífico.
Cerrados a todo tipo de embarcaciones:
- Lázaro Cárdenas, Michoacán
- Zihuatanejo, Guerrero
Cerrados para embarcaciones menores:
- Manzanillo, Colima
- Acapulco, Guerrero
- Puerto Marqués, Guerrero
- Bahías de Huatulco, Oaxaca
- Puerto Escondido, Oaxaca
Las medidas buscan evitar incidentes relacionados con el fuerte oleaje y las lluvias que acompañan al fenómeno.
¿Hay suspensión de clases?
Hasta este momento no existe una suspensión generalizada de clases por los efectos de Rachel.
En Jalisco, autoridades educativas analizan la situación en algunos municipios costeros, pero las actividades continúan normalmente.
En Guerrero, Oaxaca y Colima tampoco se han anunciado cancelaciones de clases.
¿Siguen operando los aeropuertos?
Los principales aeropuertos ubicados en la zona de influencia de Rachel continúan operando normalmente.
Terminales como las de Acapulco, Zihuatanejo, Manzanillo y Puerto Vallarta permanecen abiertas, aunque bajo monitoreo permanente por parte de autoridades aeronáuticas y de Protección Civil.
Las costas de Michoacán y Jalisco siguen bajo vigilancia
Actualmente se mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical entre Punta San Telmo, Michoacán, y Playa Pérula, Jalisco.
Además, continúa una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, donde podrían registrarse los efectos más notorios del sistema durante las próximas horas.
Por ahora, Rachel no representa una amenaza de impacto directo para México, pero sí seguirá dejando lluvias, oleaje elevado y condiciones peligrosas en buena parte del Pacífico mexicano mientras continúa fortaleciéndose mar adentro.
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