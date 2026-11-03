Muere niño por sarampión en Nueva York; es el primer fallecimiento en más de 30 años

Nueva York pide a la población vacunarse contra el sarampión. Foto: Shutterstock

Un niño falleció por complicaciones asociadas al sarampión en el condado de Lewis, Nueva York, en medio de un brote que afecta a distintas zonas de la entidad estadounidense, de acuerdo con el Departamento de Salud del estado.

Se trata de la primera muerte conocida relacionada con esta enfermedad en Nueva York en más de 30 años, subrayaron las autoridades sanitarias este 2 de noviembre de 2026.

A través de un comunicado conjunto, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud Pública del Condado de Lewis expresaron sus condolencias a la familia del menor y pidieron respetar su privacidad durante este momento.

Las autoridades recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte. También insistieron en que la vacunación es la principal medida de protección contra el virus.

Nueva York acumula 178 casos de sarampión en 2026

De acuerdo con las cifras del Departamento de Salud estatal, hasta el 24 de octubre se habían registrado 178 casos de sarampión durante 2026: 170 en zonas de Nueva York fuera de la ciudad y ocho en la ciudad de Nueva York.

Ante el avance del brote, el Departamento informó que trabaja con autoridades sanitarias de los condados y organizaciones locales para facilitar la aplicación de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), además de dar seguimiento a los contagios y realizar investigaciones epidemiológicas.

La dependencia también señaló que ofrece recursos al condado de Lewis para apoyar las labores de información a la comunidad y las campañas de vacunación.

El comunicado se difundió cuatro semanas después de que la gobernadora Kathy Hochul declarara el estado de emergencia por desastre estatal ante el brote de sarampión en algunas zonas de Nueva York y estados vecinos.

La medida permitió ampliar el grupo de personas autorizadas para administrar vacunas y facilitar el acceso a recursos adicionales.

¿Cuáles son los síntomas y las complicaciones del sarampión?

El sarampión es una infección respiratoria causada por un virus que se transmite principalmente cuando una persona infectada tose o estornuda. Sus síntomas pueden aparecer entre siete y 21 días después de la exposición.

Entre las primeras manifestaciones se encuentran:

Fiebre alta

Tos

Secreción nasal

Ojos rojos y llorosos

Entre tres y cinco días después de que comienzan estos síntomas puede aparecer una erupción cutánea que suele iniciar en el rostro y extenderse hacia el cuello, el tronco, los brazos y las piernas.

La enfermedad puede provocar complicaciones como neumonía, inflamación del cerebro, hospitalización y, en algunos casos, la muerte. También se relaciona con complicaciones durante el embarazo, como parto prematuro y aborto espontáneo.

Vacunación, principal protección contra el sarampión

Las autoridades sanitarias de Nueva York exhortaron a la población a revisar su esquema de vacunación y consultar con profesionales de la salud en caso de tener dudas sobre las dosis recibidas.

De acuerdo con la información del Departamento, una dosis de la vacuna MMR ofrece una protección del 93% contra el sarampión, mientras que dos dosis alcanzan el 97%.

Durante el brote, las recomendaciones también contemplan una dosis anticipada para bebés de seis meses o más que viajen a zonas con transmisión del virus o tengan riesgo de exposición. Esta aplicación no sustituye las dos dosis que deberán recibir posteriormente conforme al calendario de vacunación.

El Departamento de Salud pidió a las personas que presenten síntomas compatibles con sarampión llamar antes de acudir a una clínica, un centro de atención de urgencias o un hospital, con el objetivo de que el personal médico pueda tomar medidas para evitar nuevos contagios.

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