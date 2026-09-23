“Será viral”: FGR investiga a abogada por publicaciones sobre presuntas irregularidades laborales en el INE

Una denuncia por presuntas irregularidades laborales en el INE derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la abogada y periodista Mónica Calles.

Calles representa a una extrabajadora del INE que denunció presunto acoso laboral y despido injustificado. Tras difundir en redes sociales videos y señalamientos relacionados con el caso, la FGR solicitó a X retirar ocho publicaciones y, según lo expuesto durante una sesión del Consejo General del INE, también se pidió la suspensión temporal de sus cuentas en distintas plataformas.

La abogada considera que estas acciones representan censura y persecución, mientras que el INE sostiene que no presentó la denuncia penal y que las acciones promovidas por particulares no pueden atribuirse institucionalmente al organismo.

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