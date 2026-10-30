Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

| 13:03 | Bryan Rivera González | UnoTV

Entérate de las noticias más importantes de México y el mundo este viernes.

Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Plan DN-III-E

Este día se conmemora el 60 aniversario del Plan DN-III-E, el protocolo con el que la Defensa auxilia a la población ante emergencias y desastres naturales, como sismos e inundaciones. 

Perros envenenados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre señalado como sospechoso del envenenamiento de perros en la Condesa y el Parque España en la Ciudad de México.

Marcha del IMSS

Trabajadores y jubilados del IMSS realizarán una megamarcha nacional a las 3 de la tarde en varias entidades y en la Ciudad de México. Exigen mejores condiciones laborales.

Elecciones en EE.UU.

El aumento del costo de vida en Estados Unidos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Voto de León XIV

El Papa León XIV votó por correo en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que se realizarán de forma física el 3 de noviembre. Los comicios son decisivos para la administración de Donald Trump. 

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Noticias de hoy 29 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 29 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 29 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 29 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Noticias de hoy 28 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 28 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoyVideoVideo Destacado