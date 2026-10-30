Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Plan DN-III-E

Este día se conmemora el 60 aniversario del Plan DN-III-E, el protocolo con el que la Defensa auxilia a la población ante emergencias y desastres naturales, como sismos e inundaciones.

Perros envenenados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre señalado como sospechoso del envenenamiento de perros en la Condesa y el Parque España en la Ciudad de México.

Marcha del IMSS

Trabajadores y jubilados del IMSS realizarán una megamarcha nacional a las 3 de la tarde en varias entidades y en la Ciudad de México. Exigen mejores condiciones laborales.

Elecciones en EE.UU.

El aumento del costo de vida en Estados Unidos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Voto de León XIV

El Papa León XIV votó por correo en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que se realizarán de forma física el 3 de noviembre. Los comicios son decisivos para la administración de Donald Trump.

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