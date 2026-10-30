Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Entérate de las noticias más importantes de México y el mundo este viernes.
Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Este día se conmemora el 60 aniversario del Plan DN-III-E, el protocolo con el que la Defensa auxilia a la población ante emergencias y desastres naturales, como sismos e inundaciones.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre señalado como sospechoso del envenenamiento de perros en la Condesa y el Parque España en la Ciudad de México.
Trabajadores y jubilados del IMSS realizarán una megamarcha nacional a las 3 de la tarde en varias entidades y en la Ciudad de México. Exigen mejores condiciones laborales.
El aumento del costo de vida en Estados Unidos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El Papa León XIV votó por correo en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que se realizarán de forma física el 3 de noviembre. Los comicios son decisivos para la administración de Donald Trump.
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