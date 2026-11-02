Noticias de hoy 2 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Riesgo autotransporte

La AMESIS reportó que las carreteras más inseguras para el transporte de carga se encuentran en el Estado de México, Puebla y Guanajuato. Los operadores enfrentan robos, secuestros y ataques armados.

Mexicano muere en Toledo

La Cancillería confirmó la muerte de un mexicano tras el choque de trenes en España el pasado 28 de octubre. La dependencia prestó asistencia consular a los familiares.

Aguacateros de Michoacán

Aguacateros de Michoacán anunciaron revisiones fitosanitarias en entradas y salidas de las zonas productoras del estado. Asimismo, se deslindaron de posibles actos de vandalismo en otros puntos.

María Montserrat Alvarado

La mexicana María Montserrat Alvarado asumió la dirección de Comunicación del Vaticano, convirtiéndose en la primera mujer laica en ocupar un cargo de este nivel en la Curia romana.

Muere Juan Atkins

El músico Juan Atkins murió a los 64 años en la Ciudad de México. El pionero del tecno fue encontrado inconsciente en un hotel y trasladado a un hospital donde se confirmó su fallecimiento. Tenía prevista una presentación en la capital del país.

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