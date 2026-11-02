Noticias de hoy 2 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Estas son las principales noticias nacionales e internacionales de este lunes
La AMESIS reportó que las carreteras más inseguras para el transporte de carga se encuentran en el Estado de México, Puebla y Guanajuato. Los operadores enfrentan robos, secuestros y ataques armados.
La Cancillería confirmó la muerte de un mexicano tras el choque de trenes en España el pasado 28 de octubre. La dependencia prestó asistencia consular a los familiares.
Aguacateros de Michoacán anunciaron revisiones fitosanitarias en entradas y salidas de las zonas productoras del estado. Asimismo, se deslindaron de posibles actos de vandalismo en otros puntos.
La mexicana María Montserrat Alvarado asumió la dirección de Comunicación del Vaticano, convirtiéndose en la primera mujer laica en ocupar un cargo de este nivel en la Curia romana.
El músico Juan Atkins murió a los 64 años en la Ciudad de México. El pionero del tecno fue encontrado inconsciente en un hotel y trasladado a un hospital donde se confirmó su fallecimiento. Tenía prevista una presentación en la capital del país.
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