Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Termina horario estacional

Habitantes de Baja California y 30 municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas atrasarán una hora sus relojes el 1 de noviembre por el fin del horario estacional.

Alertan por falsos curas

La Iglesia católica alertó por cientos de falsos sacerdotes en México que cobran por bodas, bautizos y funerales sin autorización religiosa.

Cae presunto mataperros

Fue detenido el hombre señalado por envenenar perros en la Condesa y el Parque España; vecinos y cámaras de vigilancia ayudaron a identificarlo.

Multas desde el 20 de noviembre

A partir del 20 de noviembre, Ciudad de México multará a usuarios de scooters y bicis eléctricas que deban estar emplacados y no cumplan con la regulación.

Aguinaldos IMSS e ISSSTE

Pensionados del IMSS recibirán aguinaldo y pensión el 2 de noviembre; en el ISSSTE, la primera parte del aguinaldo caerá la primera quincena de noviembre.

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