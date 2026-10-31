Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 30 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:
Termina horario estacional
Habitantes de Baja California y 30 municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas atrasarán una hora sus relojes el 1 de noviembre por el fin del horario estacional.
Alertan por falsos curas
La Iglesia católica alertó por cientos de falsos sacerdotes en México que cobran por bodas, bautizos y funerales sin autorización religiosa.
Cae presunto mataperros
Fue detenido el hombre señalado por envenenar perros en la Condesa y el Parque España; vecinos y cámaras de vigilancia ayudaron a identificarlo.
Multas desde el 20 de noviembre
A partir del 20 de noviembre, Ciudad de México multará a usuarios de scooters y bicis eléctricas que deban estar emplacados y no cumplan con la regulación.
Aguinaldos IMSS e ISSSTE
Pensionados del IMSS recibirán aguinaldo y pensión el 2 de noviembre; en el ISSSTE, la primera parte del aguinaldo caerá la primera quincena de noviembre.
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