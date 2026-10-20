Noticias de hoy 20 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Manifestación IMSS

Trabajadores del IMSS se manifiestan en Reforma por un aumento salarial del 10 por ciento. La presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta semana quedará lista una nueva propuesta.

Frente frío 2

El frente frío 2 provocará lluvias en Veracruz y precipitaciones muy fuertes en Tabasco, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire polar generará temperaturas de entre 0 y 5 grados en zonas serranas de 11 estados.

Sheinbaum niega pacto

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para proceder contra el exfiscal César Jáuregui, acusado de traición a la patria.

Toques de queda en Francia

Francia anunció nuevos toques para prevenir desordenes, luego de las múltiples protestas el fin de semana que desencadenaron violencia, confrontación con la policía y saqueos a negocios.

Muere “El Poncho”

El villano de telenovelas, Carlos Suárez Soto, falleció este martes. Así lo dio a conocer en redes sociales su amigo y también actor Roberto Tello.

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