Noticias de hoy 19 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 19 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Miércoles, marcha del IMSS

Trabajadores del IMSS convocaron a otra movilización el miércoles a las 3:00 de la tarde en el Centro Médico Siglo XXI, tras rechazar un aumento del 2.9%.

Muere mexicano en EU

Claudia Sheinbaum anunció una nueva denuncia en Estados Unidos por la muerte de un mexicano bajo custodia migratoria en Texas; suman 18 casos.

Homicidios en México

Durante la tercera semana de octubre, México registró 285 homicidios. Guanajuato encabezó la lista con 41 casos.

Ordenan arresto de Castro

Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo, en 1996, de dos aeronaves, en el que murieron 4 estadounidenses.

Toque de queda en Francia

Autoridades decretaron toque de queda en París y otras ciudades francesas para frenar disturbios y saqueos tras las protestas contra el alto costo de la vida.

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