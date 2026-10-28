Noticias de hoy 28 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Muere “Chuy Peñuelas”

Tras un operativo de la Semar en Sinaloa, murió Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave y buscado por el Gobierno de Estados Unidos.

Paquete Económico 2027

El Senado aprobó el Paquete Económico 2027 entre críticas de la oposición por endeudamiento del país. Una modificación de último momento a la Ley delImpuesto Sobre la Rentaobligó a devolver la legislación a la Cámara de Diputados.

San Judas Tadeo

Cientos de peregrinos arriban al templo de San Hipólito, como parte de las celebraciones del santo. La concentración de feligreses generó complicaciones viales en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo.

Luto en España

Al menos 68 personas perdieron la vida tras el choque de dos trenes que viajaban a alta velocidad en la provincia de Toledo. Este es el segundo accidente ferroviario en España en lo que va del año.

Muere Dolores Huerta

Fallece a los 96 años la histórica líder sindical, Dolores Huerta. Fue cofundadora del sindicato United Farm Workers y figura en la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.