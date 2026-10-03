Noticias de hoy 2 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 2 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Detienen al “Capitán Sol”

Fue detenido en Zapopan Miguel Ángel ‘N’, alias ‘Capitán Sol’, presunto operador de huachicol fiscal y responsable de sobornos para el ingreso ilegal de combustible al país.

Aseguran cigarros pirata

Autoridades federales aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos en una bodega de Huixquilucan, Estado de México, y detuvieron a tres personas.

Víctima de ataque escolar

Alumnos y vecinos rindieron homenaje a la subdirectora asesinada en una secundaria de Torreón. El domingo se definirá la situación de los detenidos.

Tráiler se incrusta en vivienda

Un tráiler con 20 toneladas de jabón líquido volcó y terminó incrustado en una casa de Cuautitlán Izcalli; el conductor quedó atrapado y fue rescatado.

Dueño del auto paga fotomultas

La Corte avaló el cobro de fotomultas en CDMX, y determinó que el propietario del auto las pague, aunque otra persona conduzca al momento de la infracción.

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