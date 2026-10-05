Cheques de Trump antes de las elecciones: cuáles ya se pagan y cuáles son solo promesas

Dos cheques de Trump ya comenzaron a llegar a beneficiarios. Foto: Envato

Los cheques anunciados por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, van desde 90 hasta 5 mil dólares, pero las fechas de entrega en el calendario son distintas.

Sin embargo, solo dos ya comenzaron a llegar a los beneficiarios. Otro tiene una fecha de depósito establecida para este año y el restante continúa sin un calendario de pago.

Estos son los montos, las fechas y el estado de cada propuesta, ordenados de menor a mayor.

500 dólares de Obamacare: los cheques ya comenzaron a enviarse

El gobierno de Trump comenzó a enviar el 30 de septiembre de 2026 cheques de 500 dólares a más de 950 mil personas.

Los pagos están dirigidos a inscritos en planes de Obamacare adquiridos mediante HealthCare.gov en 30 estados.

Para recibirlos, las personas deben cumplir los criterios establecidos por la administración. Entre ellos está haber comprado cobertura para 2026 mediante el mercado federal y no haber recibido asistencia para reducir la prima.

President Donald J. Trump announces $500 rebate checks to nearly 1 million hardworking Americans who were wrongly overcharged through Obamacare.



"Our Administration is doing the right thing and giving the money back to the people who were wrongly ripped off." pic.twitter.com/XWA1wlzRH8 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2026

No hay que presentar una solicitud para recibir el dinero. El gobierno identificó a las personas elegibles y envía los pagos mediante cheque o depósito directo.

La administración sostiene que los 500 dólares corresponden a un reembolso de tarifas cobradas a los usuarios de HealthCare.gov.

El programa alcanza a los 30 estados que utilizan el mercado federal. Los estados que administran sus propios mercados no están incluidos.

90 dólares de Medicare: el nuevo depósito en octubre

CMS informó que 20.8 millones de beneficiarios de Medicare Parte B recibirán un pago único de 90 dólares.

La mayoría recibirá el dinero mediante depósito directo alrededor del 8 de octubre de 2026. Quienes no tengan depósito directo recibirán un cheque durante octubre.

El pago está dirigido a personas inscritas en Original Medicare Parte B que viven en Estados Unidos y cumplen los requisitos establecidos por CMS.

No califican quienes reciben asistencia de Medicaid para pagar la prima de Medicare, pagan el ajuste mensual por ingresos o están inscritos en Medicare Advantage.

CMS indica que el dinero procede del Medicare Improvement Fund y que el pago será de una sola vez.

📰 @nypost: Trump announces $90 checks for 20 million ‘wonderful seniors’ to help cover Medicare premiums 🔥 pic.twitter.com/scS54TLBW7 — The White House (@WhiteHouse) October 5, 2026

2 mil dólares de aranceles: el pago prometido para 2026

Trump prometió entregar hasta 2 mil dólares a estadounidenses de ingresos medios y moderados utilizando parte de los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

En noviembre de 2025 dijo que los pagos podrían comenzar a mediados de 2026. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el programa necesitaría una ley aprobada por el Congreso.

La propuesta todavía necesitaría definir mediante legislación quiénes recibirían el dinero, cuánto recibirían y cómo se financiaría el programa.

5 mil dólares del Trump Dividend: depende del resultado electoral

La propuesta más reciente de Trump contempla entregar 5 mil dólares a cada ciudadano estadounidense.

Trump anunció el plan el 10 de septiembre y puso una condición: los republicanos deben ganar la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre.

La Casa Blanca no estableció una fecha para comenzar los depósitos.

El pago tampoco está aprobado como un programa federal. Para distribuir el dinero sería necesaria la intervención del Congreso.

La propuesta tendría un costo superior a 1.2 billones de dólares. CBS News calculó el monto con base en los aproximadamente 245 millones de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años.

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