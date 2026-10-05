Terror en Chicago: apuñalan a niña venezolana en la calle y a plena luz del día

La agresora fue arrestada por la Policía de Chicago. Foto: J. Weiss / Shutterstock

La comunidad de Chatham, en Chicago, está conmocionada por el asesinato de una niña venezolana de 7 años. Se trata de Eddimar Paola Hernández Chacón, quien fue apuñalada varias veces por una mujer desconocida, en una vía pública y a plena luz del día.

La menor nació en la isla de Margarita, Venezuela, y había llegado recientemente a Estados Unidos junto con su familia, de acuerdo con un reporte de la cadena Univision 66.

¿Qué se sabe sobre la muerte de una niña venezolana en Chicago?

El ataque ocurrió el sábado 3 de octubre, alrededor de las 11:55 am (ET), en la cuadra 8600 de South Cottage Grove Avenue, en el vecindario de East Chatham.

La policía informó que Eddimar caminaba con su mamá y su hermana mayor cuando una mujer se acercó y la atacó con un objeto punzante.

Tras el ataque, la pequeña fue trasladada al Comer Children’s Hospital, de University of Chicago Medicine, pero murió poco después a causa de las heridas. Según el informe policial, fue declarada muerta alrededor de la 1:01 pm ET.

Las autoridades identificaron a la sospechosa como Shavon Gayden, de 48 años y residente de Chicago. La mujer fue acusada de asesinato en primer grado por la muerte de Eddimar.

Gayden se acercó a la menor y la apuñaló varias veces en la espalda. Según CBS News Chicago, los investigadores del caso indicaron que la niña y la mujer no se conocían. Aunque todavía no ha sido establecido públicamente, la policía sospecha que se trató de un ataque aleatorio.

Chicago woman with violent criminal record charged with murder in stabbing of 7-year-old girl



Shavon Gayden, 48, has been charged with 1st-degree murder for the fatal stabbing of 7yo Eddimar Paola Hernandez in Chatham. Authorities say brave bystanders tackled and detained Gayden… pic.twitter.com/zfzZ25DkxV — Matt Robinson (@mattrobinson) October 5, 2026

La mujer fue interceptada por testisgos cuando intentó escapar

Después de que la menor fuera atacada, la mujer intentó alejarse del lugar, pero varios testigos la persiguieron y lograron detenerla hasta que llegaron los agentes del Departamento de Policía de Chicago.

De acuerdo con un reporte de Chicago Sun Times, los testigos enfrentaron a la sospechosa y uno de ellos logró derribarla, dejándola inconsciente durante el altercado.

La mujer fue trasladada a un hospital y posteriormente quedó bajo custodia policial. Estaba previsto que compareciera ante un juez para una audiencia de detención, este lunes, apuntó el medio.

Registros judiciales citados por medios locales también muestran que fue arrestada en 2023 después de ser acusada de agredir a un operador de autobús de la Chicago Transit Authority. En ese caso terminó con una condena y recibió dos años de libertad condicional.

Asimismo, los registros señalan que enfrentó otro proceso relacionado con agresiones contra dos trabajadores de un refugio. Esa situación derivó en una violación de su libertad condicional. Por si fuese poco, había una orden de arresto pendiente, vinculada con una comparecencia a la que no acudió.

“Tiene que haber justicia para mi pequeña”

Eddimar Paola Hernández Chacón era originaria de Villa Rosa, en la isla de Margarita, al oriente de Venezuela. Había llegado a EE. UU. junto con sus familiares en busca de un futuro provechoso y Chicago, que tiene un fondo legal gratuito para inmigrantes, fue la opción que eligieron.

Familiares y personas cercanas la describieron como una niña alegre a la que le gustaba dibujar, jugar con sus hermanos y esperar junto a la ventana el regreso de sus padres del trabajo.

El domingo, vecinos y miembros de la comunidad regresaron al lugar del ataque para realizar una vigilia: colocaron velas, globos y dulces como homenaje a la pequeña.

La madre de Eddimar, Estefany Hernández, declaró a la agencia de noticias AP y pidió que el caso no quede sin justicia. “La muerte de mi hija no puede quedar así. Tiene que haber justicia para mi pequeña. Ella no molestaba a nadie”, dijo.

Los ataques con armas blancas y objetos punzantes no son noticia nueva en Estados Unidos. A finales de abril de 2026, cuatro estudiantes quedaron en estado crítico tras los apuñalamientos de un estudiante en la escuela Foss High School, en Washington.

Asimismo, a principios de junio seis personas resultaron heridas durante un ataque con cuchillo en la estación Penn de Nueva York, uno de los centros de transporte más concurridos del país.

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