El Niño podría traer lluvias, tornados y un invierno inusual a Estados Unidos

Fenómeno El Niño. (Foto Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas via AFP)

El clima de Estados Unidos podría dar un giro durante los próximos meses. El fenómeno de El Niño, que se está intensificando en el océano Pacífico, tiene más de un 90% de probabilidades de convertirse en un episodio muy fuerte hacia finales de 2026, según los pronósticos citados por especialistas. Sus efectos podrían sentirse desde el otoño y extenderse hasta el invierno de 2027, con lluvias intensas, temperaturas inusuales y un mayor riesgo de fenómenos extremos en distintas regiones del país.

La intensidad prevista ha encendido las alertas de los meteorólogos. Aunque El Niño no garantiza un comportamiento específico del clima, sus patrones históricos permiten anticipar cinco cambios que podrían afectar a millones de residentes, especialmente a quienes viven en zonas vulnerables a las inundaciones y las tormentas.

¿Qué cambios traerá El Niño al clima de Estados Unidos?

1. Más lluvias y temperaturas frescas en el sur y sureste

Los estados del sur de EE. UU. podrían experimentar un invierno más húmedo y fresco de lo habitual. El desplazamiento de la corriente en chorro (jet stream) hacia el sur favorece la llegada de sistemas de tormentas que transportan humedad.

Texas, Luisiana, Misisipi y otras zonas del sureste podrían registrar precipitaciones más frecuentes, con el consiguiente riesgo de inundaciones, encharcamientos y afectaciones en carreteras. Para las familias que viven en áreas propensas a las crecidas, las lluvias persistentes pueden convertirse en un problema mucho más serio que un simple cambio de temperatura.

CNN en Español ha señalado que estos patrones suelen asociarse con inviernos más lluviosos en el sur del país, aunque la intensidad y la distribución de las precipitaciones dependerán de las condiciones atmosféricas de cada región.

2. Un invierno más cálido y seco en el norte

Mientras el sur podría prepararse para un periodo lluvioso, el norte de Estados Unidos tendría mayores probabilidades de experimentar temperaturas superiores al promedio.

¿Sabías que el fenómeno de El Niño puede influir en las condiciones del tiempo? 🌡️🌧️



Aquí te compartimos una breve explicación sobre cómo se desarrolla y cuáles son sus posibles efectos. pic.twitter.com/b1Bzdk7Ybr — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) September 29, 2026

Desde el noroeste del Pacífico hasta el Medio Oeste, El Niño suele favorecer inviernos más suaves, con menos irrupciones de aire ártico y una reducción de las nevadas en algunas áreas. Esto podría traducirse en menores necesidades de calefacción para ciertos hogares, aunque no significa que desaparecerán las olas de frío ni las tormentas invernales.

El comportamiento del clima puede variar considerablemente entre estados e incluso entre ciudades cercanas. Por ello, los pronósticos estacionales no sustituyen las alertas meteorológicas locales.

3. Mayor riesgo de tormentas severas y tornados

Uno de los efectos que merece especial atención es la posibilidad de un incremento en las tormentas fuertes en determinadas zonas del sur.

La combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y cambios en los vientos puede favorecer condiciones propicias para tormentas severas y tornados, particularmente en partes de Florida y la costa del Golfo de México.

La revista TIME, en su análisis del 11 de septiembre de 2026, advierte que El Niño puede aumentar la probabilidad de tornados en regiones con condiciones más húmedas. Aunque el fenómeno suele estar relacionado con una menor actividad de huracanes en el Atlántico, esto no elimina el peligro de otros eventos meteorológicos destructivos.

4. Lluvias intensas, deslaves e inundaciones localizadas

California también podría experimentar episodios de precipitaciones importantes, aunque el impacto de El Niño en la costa oeste es menos uniforme.

En el sur de California, las lluvias intensas pueden elevar el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves, especialmente en zonas afectadas previamente por incendios forestales. Sin embargo, los expertos advierten que otros patrones atmosféricos, como los ríos atmosféricos, pueden modificar las condiciones previstas.

De acuerdo con TIME, los efectos de El Niño no siempre coinciden con los patrones históricos. Por eso, una temporada influida por el fenómeno no significa que todos los estados vayan a experimentar las mismas condiciones.

5. Cambios en la agricultura y los recursos hídricos

Las alteraciones en las temperaturas y las precipitaciones también podrían tener consecuencias económicas. La agricultura depende de ciclos relativamente previsibles de lluvia, humedad y calor, por lo que los cambios bruscos pueden complicar la planificación de las cosechas.

En algunas regiones, el exceso de agua podría saturar los suelos y dañar los cultivos. En otras, la falta de precipitaciones podría aumentar la presión sobre las reservas de agua y favorecer condiciones propicias para los incendios.

Estos contrastes también pueden afectar la infraestructura, los sistemas de drenaje y la gestión de los recursos hídricos. Para las comunidades agrícolas, anticiparse a las condiciones meteorológicas será fundamental para reducir posibles pérdidas.

¿El Niño provocará un invierno extremo en todo EE. UU.?

No necesariamente. Aunque las proyecciones apuntan a un episodio muy fuerte, El Niño no permite predecir con exactitud el clima de cada ciudad. Los especialistas consultados por TIME advierten que otros fenómenos atmosféricos también pueden alterar sus efectos.

La recomendación para los residentes es mantenerse atentos a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y seguir las alertas de las autoridades locales. La preparación ante lluvias intensas, inundaciones y tormentas puede marcar una diferencia importante, incluso cuando todavía existe incertidumbre sobre el comportamiento del invierno.

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