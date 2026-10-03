Trump promete cheques de “casi 100 dólares” a 20 millones de adultos mayores

Donald Trump promete beneficio único para adultos mayores | Foto: AFP

El presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos entregará un pago único de casi 100 dólares a más de 20 millones de adultos mayores inscritos en Medicare, con el objetivo de ayudar a cubrir el costo de las primas de Medicare Part B.

De acuerdo con la Casa Blanca, los pagos comenzarán a distribuirse a principios de octubre y serán financiados mediante el Medicare Improvement Fund.

Aunque Trump se refirió públicamente al beneficio como un cheque de “casi $100”, la cantidad especificada posteriormente por la Casa Blanca es de $90 por persona.

El dinero no constituye un aumento permanente de los beneficios de Medicare, sino un pago único destinado a contribuir con el costo de las primas de la Parte B.

La administración federal indicó que el programa alcanzará a más de 20 millones de personas inscritas en Medicare.

La mayoría de quienes resulten elegibles recibirá el dinero mediante depósito directo, mientras que aquellos que no tengan esa modalidad recibirán un cheque enviado a la dirección registrada ante Medicare.

¿Qué adultos mayores recibirán los $90?

Según la información publicada por la Casa Blanca, la mayoría de los beneficiarios de Medicare Part B serán elegibles para recibir el pago. Sin embargo, existen algunas excepciones.

No podrán recibirlo las personas cuyas primas de Medicare ya sean pagadas por Medicaid. Tampoco serán elegibles quienes paguen un Income-Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA), un cargo adicional que se aplica a determinados beneficiarios de Medicare con ingresos más altos.

JUST IN: Trump administration immediately sending checks now to 20 million seniors to cover Medicare premiums pic.twitter.com/rCs0yJv7Kr — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) October 3, 2026

La Casa Blanca señala que quienes tengan dudas sobre su elegibilidad pueden comunicarse con Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Para consultar sobre el estado del pago, la administración indica que los beneficiarios pueden comunicarse con la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213.

¿De dónde saldrá el dinero?

El pago será financiado mediante el Medicare Improvement Fund, un fondo creado para realizar mejoras al programa tradicional de Medicare, conocido como Medicare fee-for-service.

La Casa Blanca afirmó que el fondo recibió $2.000 millones del Congreso y que no había sido utilizado anteriormente para realizar este tipo de pagos directos a beneficiarios.

El anuncio ocurre, además, en un momento en que el costo de Medicare Part B representa uno de los gastos recurrentes para millones de beneficiarios.

Para 2026, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) estableció en $202,90 la prima mensual estándar de Medicare Part B, aunque el monto puede ser diferente para algunos beneficiarios dependiendo de sus circunstancias.

Los $90 anunciados por la administración representan un alivio de una sola ocasión frente al costo de esa cobertura y no modifican de manera permanente la prima mensual de Medicare Part B.

Por ahora, el anuncio oficial establece que los pagos serán únicos y comenzarán a llegar a los beneficiarios elegibles durante los primeros días de octubre.

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