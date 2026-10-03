 ICE no acudirá a los centros de votación, según Trump

Francotirador de ICE en operativo en Texas | Foto: AFP

La Administración del presidente Donald Trump aclaró que ICE no tiene previsto realizar operativos dirigidos a los centros de votación durante las elecciones de medio término de 2026.

La aclaración llega mientras las votaciones anticipadas ya comenzaron en algunas partes de Estados Unidos y persistían las dudas sobre el posible papel de los agentes de inmigración durante la jornada electoral.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no existe un plan para desplegar agentes de ICE de manera generalizada para patrullar o vigilar los lugares donde los ciudadanos acudan a votar.

Sin embargo, el DHS dejó abierta la posibilidad de que sus agentes intervengan en circunstancias específicas, como una amenaza activa de seguridad pública.

“ICE no planea operaciones dirigidas a los colegios electorales. ICE realiza una aplicación dirigida basada en inteligencia, y si una amenaza activa para la seguridad pública pone en peligro un colegio electoral, pueden ser arrestados como resultado de esa acción de aplicación dirigida”, dijo explícitamente el DHS a la agencia Associated Press.

¿Qué dijo la Administración Trump sobre ICE en los centros de votación?

El DHS aseguró que ICE no está planificando operaciones dirigidas contra centros de votación. La dependencia explicó que sus acciones de control migratorio se realizan con base en información de inteligencia y de manera focalizada.

Según la declaración del departamento, si una amenaza activa contra la seguridad pública pusiera en peligro un centro de votación, una persona podría ser detenida como consecuencia de una operación de control migratorio dirigida.

Es decir, la aclaratoria no establece que los agentes estarán presentes en los lugares de votación para buscar inmigrantes, sino que contempla situaciones excepcionales relacionadas con otras funciones de las autoridades federales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había señalado en septiembre que los agentes de ICE no acudirían a los centros de votación para patrullarlos o supervisarlos de manera general, aunque mencionó escenarios específicos relacionados con una amenaza o el cumplimiento de una orden judicial.

¿Puede ICE detener a un inmigrante en un centro de votación?

La aclaratoria del DHS no significa que los centros de votación sean espacios ajenos a la aplicación de las leyes federales de inmigración en cualquier circunstancia.

La dependencia sostiene que ICE realiza acciones focalizadas y que una persona podría ser detenida si existe una situación que active una intervención de los agentes.

Sin embargo, la presencia de agentes federales armados en los lugares donde se realizan elecciones está sujeta a restricciones legales. La ley federal prohíbe desplegar “tropas u hombres armados” en los lugares donde se celebren elecciones, salvo cuando esa fuerza sea necesaria para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.

Por ahora, la postura oficial de la Administración Trump es que ICE no tiene operaciones dirigidas a los centros de votación. No obstante, el propio DHS mantiene la excepción de una eventual acción de cumplimiento de la ley vinculada con una amenaza activa de seguridad pública.

La precisión de la Administración Trump resulta especialmente relevante de cara a las elecciones de medio término, ya existían dudas sobre si los agentes de inmigración podrían acudir a los lugares donde se emitirán los votos.

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