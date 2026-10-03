Corte Suprema revisará si ICE puede detener sin audiencia de fianza a inmigrantes que llevan años en el país

Los argumentos se esperan para inicios de 2027. Foto: Shutterstock

La Corte Suprema de EE. UU. aceptó revisar si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede mantener detenidos, sin derecho a pedir fianza, a inmigrantes que entraron sin autorización y llevan años viviendo en el país. El tribunal admitió el caso el 1 de octubre de 2026, según la lista de órdenes de la Corte Suprema.

El caso que llegó hasta los nueve jueces es el de un brasileño con más de 20 años en el país, y lo que se decida alcanzará a quienes, como él, fueron arrestados lejos de la frontera y tienen familia, casa y trabajo en EE. UU.

Esa decisión tardará meses y la orden, por ahora, no suspende la política de detención sin fianza, que se sigue aplicando con efectos distintos según el lugar donde la persona quede detenida. Por eso, una familia que enfrenta un arresto en este periodo no tiene que esperar el fallo para actuar, pues existen pasos concretos ante un juez de inmigración y ante una corte federal que pueden abrir la puerta a una audiencia.

¿A quién afecta la detención sin audiencia de fianza?

Una audiencia de fianza es la cita en la que un juez de inmigración decide si la persona puede esperar su caso en libertad, a cambio de un pago, o si debe seguir detenida. Durante casi 30 años, quienes entraron sin inspección y fueron arrestados dentro del país podían pedirla, de acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito del 28 de abril de 2026.

El gobierno cambió esa práctica en julio de 2025 y empezó a sostener que toda persona que entró sin inspección debe permanecer detenida durante su proceso de deportación, sin importar cuántos años lleve en el país ni si representa algún riesgo. Esa lectura alcanza a millones de hombres, mujeres y niños, según el mismo tribunal.

La población detenida pasó de poco menos de 38 mil personas al final del gobierno anterior a más de 65 mil en el verano de 2026, según CNN. El gobierno defiende ante la Corte que la ley obliga a detener a quienes están en el país sin haber sido admitidos, como expone la petición del Departamento de Justicia.

¿Quién es el brasileño cuyo caso llegó a la Corte Suprema?

Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha entró a EE. UU. sin inspección en 2004 o 2005 y vive en Massachusetts, donde es dueño de su casa, está casado, tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses y opera un pequeño negocio de construcción. Solicitó asilo en 2016, cuenta con permiso de trabajo y nunca ha sido condenado por un delito, según el expediente judicial.

Pese a lo anterior, agentes de ICE lo arrestaron el 26 de septiembre de 2025 en Norwood, Massachusetts, cuando manejaba hacia su trabajo, y lo trasladaron a un centro de detención en Buffalo, Nueva York. Un juez federal ordenó al gobierno darle una audiencia de fianza en 10 días o liberarlo, y el juez de inmigración lo dejó salir bajo fianza al concluir que no era peligroso ni había riesgo de que huyera.

Barbosa da Cunha quedó libre tras esa audiencia, y el gobierno llevó el caso a la Corte Suprema, cuya decisión fijará la regla para todas las personas en su misma situación.

NEW: The Supreme Court will decide whether individuals who entered the U.S. illegally and are later arrested in the country must be detained without bond while removal proceedings are pending. pic.twitter.com/jFxrdXwRGL — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 1, 2026

¿Qué pasa mientras la Corte decide, según el estado del arresto?

Los argumentos se esperan para inicios de 2027 y la decisión hacia finales de junio de ese año. Hasta entonces, la respuesta que recibe una persona detenida depende de los tribunales federales de la región donde se encuentra, que están divididos.

Dos cortes de apelaciones avalaron la detención sin fianza, y sus fallos pesan en los estados que cubren.

Quinto Circuito, con Texas, Luisiana y Misisipi

Octavo Circuito, con Arkansas, Iowa, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur

El Segundo Circuito, que abarca Nueva York, Connecticut y Vermont, falló a favor de las audiencias de fianza y anotó que más del 90% de los jueces federales de distrito que vieron el tema habían rechazado la postura del gobierno a mediados de febrero de 2026. El mismo tribunal señaló después, en una resolución del 25 de septiembre de 2026, que otros ocho circuitos llegaron a su misma conclusión.

El lugar del arresto no siempre define el resultado, pues lo que cuenta es dónde está detenida la persona cuando acude a un juez. Barbosa da Cunha fue arrestado en Massachusetts y terminó en Nueva York, y otros detenidos son enviados a centros en Texas o Luisiana, donde conseguir una audiencia es mucho más difícil.

¿Qué puede hacer una familia si detienen a alguien sin audiencia de fianza?

La audiencia de Barbosa da Cunha no llegó por iniciativa de ICE, sino porque su defensa presentó un habeas corpus, el recurso con el que una persona detenida pide a un juez federal que revise si su encierro es legal, y esa ruta es la que ha funcionado en la mayoría del país.

Los pasos siguen un orden, y el tiempo cuenta en cada uno, según una guía para abogados del Northwest Immigrant Rights Project de febrero de 2026.

Ubicar a la persona cuanto antes, con los pasos oficiales para localizar a un familiar detenido por ICE

Buscar un abogado de inmigración de inmediato, aun cuando cada vez menos inmigrantes logran conseguir uno

Pedir una audiencia de fianza ante el juez de inmigración.

Presentar un habeas corpus en la corte federal del distrito donde la persona está detenida, si el juez de inmigración niega la audiencia

Actuar antes de un posible traslado, porque la guía recomienda presentar el recurso de inmediato cuando hay riesgo de que la persona sea enviada a Texas, Luisiana o Misisipi

¿Qué otras opciones hay?

Las pruebas de arraigo son las que un juez de inmigración revisa para decidir si alguien puede salir, por lo que la familia puede adelantar trabajo mientras el abogado prepara el caso y reunir constancias de los años vividos en el país, actas de nacimiento de hijos ciudadanos, comprobantes de trabajo o de impuestos y documentos que muestren que la persona no tiene antecedentes penales.

Los tiempos de respuesta también varían por región, y hay estados donde las cortes tardan más en decidir si una detención de ICE fue ilegal. Presentar el recurso pronto y en el lugar correcto puede marcar la diferencia entre esperar el proceso en casa o en un centro de detención.

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