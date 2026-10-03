Los artistas latinos de mayor convocatoria con fechas en Estados Unidos en octubre 2026

Karol G en concierto de 15 de agosto en SoFi Stadium, California | Foto: AFP

El mes de octubre traerá una agenda cargada de conciertos de artistas latinos que continúan teniendo una importante presencia en los escenarios de Estados Unidos.

Habrá propuestas distintas para los seguidores de distintos géneros musicales. Karol G, Chayanne, Don Omar, Juanes, Los Tigres del Norte, Young Miko, Mon Laferte y Arcángel son algunos de los nombres que tienen presentaciones programadas durante las próximas semanas en diferentes ciudades del país.

La agenda incluye desde grandes estadios hasta arenas y teatros, con propuestas que abarcan reguetón, pop latino, rock en español, música regional mexicana y mariachi.

Artistas latinos con conciertos en Estados Unidos en octubre

Karol G continuará con su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” después de sus presentaciones del 2 y 3 de octubre en Miami.

La colombiana tendrá un concierto el 9 de octubre en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, antes de cerrar esta etapa de su recorrido estadounidense el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Por su parte, Chayanne seguirá recorriendo distintas ciudades con el “Bailemos Otra Vez Tour”. Después de sus compromisos de los primeros días de octubre, el puertorriqueño tiene programados conciertos el 8 de octubre en Anaheim, California; el 11 en San Francisco; el 16 en Las Vegas; el 18 en Glendale, Arizona; el 24 en Miami; el 30 en Tampa y el 31 en Orlando.

En el género urbano destaca Don Omar, quien continúa con “The Last King World Tour”. El calendario del artista puertorriqueño contempla presentaciones el 15 de octubre en el Capital One Arena de Washington D.C., el 17 en Atlanta, el 22 en San Antonio, el 23 en Houston, el 25 en El Paso, el 29 en Ontario, California, y el 30 en Las Vegas.

Juanes llegará al Smart Financial Centre de Sugar Land, Texas, el 4 de octubre, acompañado por Andrea Béjar como invitada especial.

En esa misma ciudad se presentarán Los Tigres del Norte el 10 de octubre. El grupo mexicano llevará su “Los Tigres del Mundo Tour” al Smart Financial Centre, con un espectáculo programado para las 8:00 de la noche.

Más conciertos de artistas latinos para las próximas semanas

La agenda también incluye a Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán, que compartirán escenario en Houston, Texas, el 16 de octubre como parte del “Mariachazo Tour”. El espectáculo está programado en el Arena Theatre, con apertura de puertas a las 7:00 de la noche.

Ese mismo día, Mon Laferte tendrá una presentación en el Smart Financial Centre de Sugar Land. La cantante chilena-mexicana llegará con el “Femme Fatale Tour”, acompañada por Silvana Estrada como invitada especial. El concierto está previsto para las 8:00 de la noche.

Otro de los nombres que tendrá actividad en Texas será Young Miko. La boricua se presentará el 24 de octubre en el Toyota Center de Houston como parte de su “Late Checkout Tour”. El espectáculo comenzará a las 8:00 de la noche.

Ese mismo día, Cristian Castro llegará al Smart Financial Centre de Sugar Land con su “Nada Solo Éxitos Tour”. El concierto está programado para las 8:00 de la noche y forma parte de la agenda de presentaciones del cantante mexicano en Estados Unidos.

Finalmente, Arcángel tiene previsto presentarse el 21 de octubre en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia, como parte de “La 8va Maravilla World Tour”. El concierto está pautado para las 8:00 de la noche.

De esta manera, octubre concentra una amplia variedad de propuestas musicales para quienes buscan disfrutar de artistas latinos en distintas ciudades de Estados Unidos.

Las fechas y condiciones de cada espectáculo pueden estar sujetas a cambios, por lo que se recomienda consultar directamente los canales oficiales de cada artista antes de adquirir boletos.

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