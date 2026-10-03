Juez frena la construcción del muro fronterizo de Big Bend, Texas

Trabajos de construcción del muro fronterizo el 15 de agosto | Foto: AFP

La jueza federal Kathleen Cardone ordenó frenar temporalmente la construcción del muro fronterizo y otras obras de infraestructura en la región de Big Bend, Texas, al considerar que los demandantes podrían demostrar que el proyecto les ocasionaría daños graves e irreparables.

La decisión de la jueza Cardone también impide realizar actividades que impliquen alterar el terreno mientras continúa el litigio.

El caso fue presentado por el Center for Biological Diversity, Friends of the Ruidosa Church y Danny William Miller Jr., un propietario de tierras y guía del río Grande.

Los demandantes cuestionaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de utilizar exenciones legales para acelerar la construcción de infraestructura fronteriza en la zona.

La orden fue emitida el viernes 2 de octubre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, después de una audiencia en El Paso.

Cardone determinó que los demandantes tenían posibilidades de prevalecer al menos en una de sus reclamaciones y que existían elementos suficientes para mantener vigente una medida cautelar preliminar.

Juez bloquea temporalmente el muro fronterizo en Big Bend

La decisión judicial prohíbe al gobierno federal construir barreras fronterizas o infraestructura relacionada, así como realizar actividades de construcción que impliquen alteraciones del terreno, mientras no cumpla con las leyes aplicables.

Entre los argumentos planteados ante la corte está que esas exenciones mencionadas del DHS permitieron avanzar sin cumplir determinadas disposiciones relacionadas con la protección ambiental y de sitios históricos.

La orden de Cardone deja temporalmente suspendidos los efectos de esas exenciones mientras el proceso judicial continúa.

La medida abarca una región mucho más amplia que un único tramo de muro. De acuerdo con el expediente y los reportes sobre la decisión, la orden comprende el sector Big Bend, incluyendo áreas de Big Bend National Park, Big Bend Ranch State Park y zonas fronterizas a lo largo del Río Grande.

El sector de la Patrulla Fronteriza comprende aproximadamente 517 millas de frontera, según información de U.S. Customs and Border Protection (CBP).

¿Qué estaba construyendo el gobierno en la zona?

El proyecto federal en Big Bend contempla distintos tipos de infraestructura. En terrenos privados de la región estaba prevista la instalación de barreras de acero de aproximadamente 30 pies de altura, mientras que en las áreas de los parques nacionales y estatales los planes contemplaban principalmente barreras para vehículos y caminos de acceso. Además de infraestructura tecnológica para vigilancia fronteriza.

La administración Trump había otorgado contratos para ampliar la infraestructura fronteriza en la región como parte de un programa de aproximadamente 46 mil millones de dólares destinado a reforzar la frontera sur con muros, barreras, caminos y sistemas de vigilancia.

Las primeras estructuras del nuevo muro de acero comenzaron a instalarse en septiembre en Hudspeth County, dentro de la región de Big Bend.

El gobierno federal ha defendido la necesidad de contar con infraestructura para reforzar la seguridad fronteriza.

En un documento publicado en el Registro Federal, el DHS sostuvo que el sector Big Bend debía ser considerado un área de alta entrada ilegal y justificó el uso de las facultades previstas en la legislación federal para acelerar la construcción de barreras.

La nueva orden judicial no representa una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto. Se trata de una medida cautelar preliminar, por lo que las partes continuarán litigando mientras la corte analiza los argumentos de fondo.

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