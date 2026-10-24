Avengers: Doomsday estrena avance en la Serie Mundial: Pedro Pascal juega béisbol con los 4 Fantásticos

La Serie Mundial presentó nuevo avance de Avengers Doomsday | Foto: Shutterstock

La próxima película de Avengers Doomsday presentó nuevas imágenes durante el primer juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, en un anuncio que combinó el universo de superhéroes de Marvel con el deporte.

Entre las escenas destacadas aparece Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, mientras juega béisbol junto a otros integrantes de los 4 Fantásticos.

El material promocional fue presentado durante el primer encuentro de la Serie Mundial en el American Family Field de la ciudad de Milwaukee, previo al choque entre Cerveceros y Rays de Tampa Bay.

Aunque el avance incluye algunos momentos inéditos, también recupera personajes que ya habían aparecido en materiales promocionales anteriores de la cinta.

La aparición de los superhéroes en un escenario relacionado con el béisbol representa una nueva estrategia de promoción para una de las producciones más esperadas de Marvel Studios, que tiene previsto su estreno en salas de cine para el próximo 18 de diciembre.

¿Qué muestra el nuevo avance de Avengers: Doomsday?

Uno de los momentos más llamativos del anuncio es la secuencia en la que Reed Richards, conocido como Mister Fantástico, comparte un juego de béisbol con Ben Grimm (La Mole) y Johnny Storm (la Antorcha Humana). Los personajes son interpretados por Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, respectivamente.

Durante la escena, Richards mira hacia el cielo con una expresión de sorpresa, lo que sugiere que algo interrumpe la actividad del grupo. Sin embargo, el material divulgado no permite establecer con certeza qué provoca su reacción ni cuál será la consecuencia de ese momento en la historia.

El anuncio también incluye interacciones entre otros personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Thor, interpretado por Chris Hemsworth, muestra incomodidad al ver a Steve Rogers, encarnado por Chris Evans, empuñar nuevamente el martillo Mjolnir.

Otra escena presenta a Scott Lang, Ant-Man, interpretado por Paul Rudd, cuando llama “Cap” a Steve Rogers frente a Sam Wilson, el actual Capitán América, cuyo papel corresponde a Anthony Mackie. Lang intenta corregirse inmediatamente después de darse cuenta de la confusión.

Aunque estas secuencias aportan nuevos detalles sobre las interacciones entre los héroes, todavía no revelan información suficiente para determinar cómo se desarrollará la trama principal de la película.

Avengers: Doomsday prepara su estreno para diciembre

La película tiene programado su estreno en Estados Unidos para el 18 de diciembre de 2026, fecha que la convierte en uno de los principales lanzamientos cinematográficos de Marvel para este año.

La producción reunirá a personajes de distintas etapas del UCM, incluidos los 4 Fantásticos, cuya incorporación a esta franquicia quedó establecida con The Fantastic Four: First Steps.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya había anticipado que la interacción entre los distintos grupos de superhéroes sería uno de los aspectos destacados de la nueva cinta.

La campaña promocional de Avengers Doomsday ha incluido avances centrados en personajes como Steve Rogers y Thor, además de imágenes relacionadas con Victor Von Doom, el villano interpretado por Robert Downey Jr.

El nuevo anuncio durante la Serie Mundial amplía esa estrategia al presentar una escena más cotidiana de los 4 Fantásticos antes de mostrar una posible interrupción de su actividad.

Por ahora, Marvel no ha explicado públicamente qué sucede exactamente en la secuencia del partido de béisbol. Los seguidores tendrán que esperar a la publicación de nuevos materiales o al estreno de la película para conocer el contexto completo de la escena.

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