No estás obligado a abrir la puerta: el fallo que protege a votantes latinos durante operativos federales

ICE visita casas preguntando por estatus migratorio. Foto: Shutterstock

Una jueza federal ordenó limitar determinadas visitas a domicilios y entrevistas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionadas con investigaciones sobre posibles votantes no ciudadanos en nueve estados.

La medida fue emitida el miércoles 21 de octubre por la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien consideró que esas prácticas probablemente vulneran la Ley de Derechos Electorales, según CBS News.

Sin embargo, la propia jueza dejó temporalmente en pausa su aplicación. A la mañana del viernes 23 de octubre, la restricción todavía no debía presentarse como una prohibición vigente.

La operación se desarrolla en vísperas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y ya enfrenta cuestionamientos judiciales por el riesgo de que los operativos intimiden a ciudadanos con derecho al voto.

¿Cuándo entraría en vigor la orden de ICE sobre votantes latinos?

Martínez-Olguín suspendió la entrada en vigor de su resolución hasta las 5:00 p. m., hora del Este, del viernes 23 de octubre, para permitir que el gobierno estadounidense solicitara la revisión de un tribunal de apelaciones.

Si otro tribunal no la modifica o suspende, la restricción está prevista para mantenerse hasta el cierre de las urnas en las elecciones del 3 de noviembre.

¿En qué estados se limitarían las visitas de ICE en casas?

La resolución abarca nueve estados, según The Hill:

California

Connecticut

Georgia

Missouri

Nevada

Nueva York

Pensilvania

Washington

Wisconsin

El alcance no es nacional ni impide cualquier visita de agentes federales en esos territorios. Se refiere a determinados operativos y entrevistas de campo relacionados con elecciones, bajo las condiciones fijadas por la jueza.

¿Qué visitas motivaron la intervención judicial?

Los agentes estaban acudiendo a viviendas para preguntar por el estatus migratorio de las personas y si habían votado en elecciones recientes. El gobierno sostiene que estas investigaciones “buscan identificar la participación electoral ilegal de personas sin ciudadanía estadounidense”.

La jueza encontró, sin embargo, que esas actuaciones probablemente interfieren con las actividades de organizaciones que ayudan o animan a otras personas a votar. Entre las demandantes figuran California Nurses Association y National Nurses United, de acuerdo con el reporte de CBS News.

El problema señalado por la resolución no se limita al propósito declarado de las investigaciones: también comprende el riesgo de que sus métodos alcancen a ciudadanos y desalienten la participación electoral.

¿Qué respondió el DHS?

El departamento sostuvo que su objetivo es identificar, procesar y expulsar a extranjeros que votan ilegalmente. También aseguró que no tiene planes de interrogar o investigar a personas que considera ciudadanas estadounidenses, según CBS News.

Así, la controversia incluye una diferencia entre lo que el Gobierno afirma que busca hacer y el riesgo que la jueza identificó en los procedimientos utilizados para seleccionar y visitar a las personas investigadas.

¿El fallo cambia tus derechos si agentes tocan a tu puerta?

El fallo electoral y las protecciones del domicilio son asuntos distintos. La resolución no crea el derecho a mantener la puerta cerrada ni convierte cualquier visita migratoria en una actuación prohibida.

Como explica la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la entrada a una vivienda generalmente requiere una orden judicial válida, consentimiento o una excepción legal aplicable. Esas protecciones no dependen únicamente de tener ciudadanía estadounidense.

Para conocer cómo responder ante una visita, puedes consultar la guía de Uno TV sobre qué hacer si ICE toca tu puerta. También está disponible la explicación sobre las diferencias entre una orden judicial y una orden administrativa de ICE.

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