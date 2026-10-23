Elecciones Nueva York 2026: Kathy Hochul vs. Bruce Blakeman y toda la boleta de noviembre

Hochul tiene un 60% de preferencias en el voto latino. Foto: Envato

Los neoyorquinos elegirán el 3 de noviembre a su gobernador, en una contienda en la que la demócrata Kathy Hochul busca un nuevo periodo frente al republicano Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau. Hochul llegó a la recta final con una ventaja de 14 puntos: 55% contra 41% de su rival, de acuerdo con una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada el 21 de octubre.

Esa ventaja se redujo frente a los 19 puntos que la misma encuesta le daba en septiembre, y esconde un estado partido en dos, con Blakeman arriba en el norte del estado y casi empatado en los suburbios, mientras que Hochul dominó en la ciudad de Nueva York con 70% de las preferencias.

La gubernatura encabeza apenas una boleta mucho más larga, que incluye la fiscalía general, la contraloría, los 26 escaños de Nueva York en la Cámara de Representantes y toda la Legislatura estatal. En la ciudad de Nueva York, los votantes también decidirán cinco propuestas para reformar la Carta de la Ciudad.

¿Quiénes son Kathy Hochul y Bruce Blakeman?

Hochul asumió la gubernatura el 24 de agosto de 2021, tras la renuncia de Andrew Cuomo, y se convirtió en la primera mujer en gobernar el estado, según Ballotpedia. En 2022 ganó su primera elección completa frente al republicano Lee Zeldin, y esta vez la acompaña Adrienne Adams como candidata a vicegobernadora.

Blakeman encabeza el gobierno del condado de Nassau, en Long Island, desde enero de 2022, y es un aliado cercano de Donald Trump, quien le dio su respaldo en diciembre de 2025, después de que la congresista Elise Stefanik abandonó la contienda, de acuerdo con CBS News. Su compañero de fórmula es Todd Hood.

La inmigración y el costo de vida marcaron el único debate

Los dos candidatos se enfrentaron el 13 de octubre en el único debate de la campaña. Blakeman defendió la cooperación de las policías locales con ICE y aseguró que en su condado se logró sacar “a más de 2,000 migrantes con antecedentes penales”, mientras que Hochul respondió que “ICE está fuera de control, y en el condado de Nassau”, y aseguró que Nueva York “no es un santuario para criminales”, según ABC7 Nueva York.

Ese choque tiene de fondo una ley que Hochul firmó en mayo y que entró en vigor el 25 de agosto, con la que Nueva York prohibió los acuerdos 287(g), que permitían a policías y cárceles locales detener a personas por faltas migratorias en nombre de ICE, según la Gobernación de Nueva York. Por esa ley, Blakeman tuvo que terminar el acuerdo de Nassau con ICE, aunque dijo que su policía seguiría cooperando “siempre que sea posible” y que se sumaría a la demanda de 15 alguaciles contra la ley, de acuerdo con WAMC.

¿Cómo van las encuestas?

Las encuestas estatales publicadas en octubre colocaron a Hochul arriba por dos dígitos, aunque con diferencias en el tamaño de la ventaja:

Quinnipiac (15 al 19 de octubre): Hochul 55% y Blakeman 41%.

Hochul 55% y Blakeman 41%. Emerson College (3 al 5 de octubre): Hochul 52% y Blakeman 40%.

Hochul 52% y Blakeman 40%. Marist (1 al 4 de octubre, votantes registrados): Hochul 53% y Blakeman 42%.

En la encuesta de Quinnipiac, el costo de vida fue la principal preocupación de los votantes, con 22%, por encima de la economía y la inmigración. Entre los votantes latinos, una encuesta de Siena levantada en septiembre le dio a Hochul 60% de las preferencias, contra 25% de Blakeman.

NEW MACHINES: Voters will encounter new voting technology in both counties this election season, with touchscreen systems in #Suffolk and upgraded ballot scanners in #Nassau. – https://t.co/snBn7PRhE1#Vote2026 #Election pic.twitter.com/jfVRveKlBD — News12LI (@News12LI) October 23, 2026

Fiscalía, Congreso y propuestas locales completan la boleta

La demócrata Letitia James también busca reelegirse como fiscal general frente a la republicana Saritha Komatireddy, y el demócrata Thomas DiNapoli hace lo propio en la contraloría frente al republicano Joseph Hernandez. En la Cámara de Representantes, una de las contiendas más vigiladas es la del distrito 17, donde el republicano Mike Lawler enfrenta a la demócrata Cait Conley, de acuerdo con Ballotpedia.

En la ciudad de Nueva York, la boleta incluye cinco preguntas para reformar la Carta de la Ciudad, preparadas por una comisión que convocó el alcalde Zohran Mamdani, según la Alcaldía de Nueva York:

Pregunta 1: agilizar los permisos para usar el espacio público, como las terrazas de restaurantes

agilizar los permisos para usar el espacio público, como las terrazas de restaurantes Pregunta 2: simplificar los contratos de la ciudad

simplificar los contratos de la ciudad Pregunta 3: acelerar proyectos de seguridad vial y la venta de terrenos pequeños de la ciudad

acelerar proyectos de seguridad vial y la venta de terrenos pequeños de la ciudad Pregunta 4: concentrar en un solo lugar los permisos de construcción

concentrar en un solo lugar los permisos de construcción Pregunta 5: crear un fondo de reserva para emergencias

¿Qué se necesita para votar en Nueva York?

Quien todavía no está registrado tiene hasta el sábado 24 de octubre para que su solicitud llegue a la junta electoral, el mismo día en que arranca el voto anticipado, que se extiende hasta el 1 de noviembre con horarios distintos en cada condado. El día de la elección, el martes 3 de noviembre, las casillas abren de 6 a.m. a 9 p.m., según la Junta Electoral del Estado de Nueva York. Para votar por correo, las fechas clave son estas:

24 de octubre: último día para que la junta reciba la solicitud de boleta por correo postal o por internet

último día para que la junta reciba la solicitud de boleta por correo postal o por internet 2 de noviembre: último día para pedir la boleta en persona

último día para pedir la boleta en persona 3 de noviembre: la boleta debe llevar matasellos de ese día, o entregarse en persona antes del cierre de casillas

la boleta debe llevar matasellos de ese día, o entregarse en persona antes del cierre de casillas 10 de noviembre: fecha límite para que la boleta enviada por correo llegue a la junta electoral del condado

¿Qué idenficación presentar?

La mayoría de los votantes registrados no tiene que mostrar identificación, salvo quienes votan por primera vez y no dieron ningún dato de identificación al registrarse, de acuerdo con la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York, y quien no la tenga puede votar con una boleta provisional, conocida como affidavit ballot.

Los votantes pueden entrar a la casilla con un intérprete de su elección, y quien no tenga cuatro horas seguidas para votar fuera de su horario de trabajo puede tomar hasta dos horas pagadas si avisa a su empleador entre 2 y 10 días hábiles antes. Solo los ciudadanos estadounidenses registrados pueden votar, y quienes sí pueden hacerlo pueden revisar las demás opciones y fechas para votar en las elecciones de 2026.

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