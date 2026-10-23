Cuatro veces más cara: por qué la mansión de Juan Gabriel en Florida vale 39 millones de dólares

La mansión de Juan Gabriel en Florida se vende por millones de dólares. Foto: AFP

La mansión que fue de Juan Gabriel en Southwest Ranches, Florida, volvió al mercado por 38.9 millones de dólares, más de cuatro veces los 9 millones de dólares que se pagaron por la propiedad en 2022.

Pero el nuevo precio no se explica solo por su pasado como hogar del cantante: la finca fue transformada en un complejo de lujo con instalaciones deportivas y de bienestar.

La propiedad, ubicada en 13920 Stirling Road, al oeste de Fort Lauderdale, fue puesta en venta el 7 de octubre por 38.9 millones de dólares, según el anuncio publicado en el sistema de listados múltiples (MLS, por sus siglas en inglés) B26085352, disponible a través de Compass. El MLS es la base de datos que usan las agencias inmobiliarias para publicar propiedades en venta y compartir su información con otros agentes.

La finca tiene 9.69 acres, ocho recámaras y 11 baños completos distribuidos en seis estructuras.

La mansión Juan Gabriel Florida que compró el cantante en 1995

Juan Gabriel, cuyo nombre legal era Alberto Aguilera Valadez, adquirió la mansión Juan Gabriel Florida en 1995 por 1.275 millones de dólares, según el historial público de la propiedad. La finca fue una de sus residencias durante años, antes de que pasara por nuevas manos y una remodelación profunda.

El cantante murió en 2016, a los 66 años. Su vínculo con la finca le da un valor histórico y emocional, pero la oferta actual corresponde a una propiedad muy distinta de la que él conoció.

¿Por qué la mansión Juan Gabriel Florida pasó de 9 a 38.9 millones?

La última venta completada fue el 30 de junio de 2022, por 9 millones de dólares, según el historial incluido en el anuncio del MLS B26085352. La nueva oferta de 38.9 millones de dólares representa un incremento de 29.9 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 332%.

Ese aumento refleja el precio que buscan los actuales dueños y la remodelación realizada después de la compra de 2022. No significa que la propiedad ya se haya vendido nuevamente ni que exista una ganancia confirmada de ese monto.

Antes de esa venta, el historial de marketing también mostró un recorrido distinto: la casa se ofreció por 4.995 millones de dólares en diciembre de 2017, bajó a 4.15 millones de dólares en 2018 y se anunció por 10 millones de dólares en febrero de 2022, antes de venderse por 9 millones de dólares, según el historial de la finca.

¿Qué tiene hoy la mansión Juan Gabriel en Florida?

La finca cuenta con alrededor de 23 mil 442 pies cuadrados de espacio con aire acondicionado. La residencia principal tiene cinco recámaras con baños privados, incluidas dos suites en planta baja con entradas y áreas de estar independientes, según el anuncio del MLS.

La suite principal está en el nivel superior e incluye un bar para desayuno, refrigerador, baños y closets separados, además de un balcón con vista a los jardines. La cocina incorpora equipos de marcas como Miele, Viking, Dacor y Liebherr.

El complejo también incluye una casa de huéspedes de tres recámaras, un club house independiente, gimnasio, spa y un garaje con capacidad para cuatro vehículos, con espacio para elevar hasta ocho autos. La propiedad cuenta con techos nuevos y ventanas y puertas resistentes a huracanes, de acuerdo con Mansion Global.

La conexión con Juan Gabriel sigue siendo parte del atractivo de la finca. El autor de “Querida”, “Amor Eterno” y “Hasta Que Te Conocí” fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2009, en reconocimiento a su carrera y su labor filantrópica.

Aun así, el precio actual corresponde principalmente a una propiedad renovada y ampliada. La historia del cantante aporta un valor adicional, pero las instalaciones deportivas, la extensión del terreno y las remodelaciones son las que sostienen la oferta de 38.9 millones de dólares

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.