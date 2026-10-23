¿Hablas español y sabes cocinar? Nueva York ofrece 64 mil 500 dólares al año por cocinar para el alcalde

Zohran Mamdani es el alcalde de Nueva York. Foto: Shutterstock.

Si tienes experiencia en una cocina profesional y buscas empleo en Nueva York, esta vacante puede interesarte. La Oficina del Alcalde busca un cocinero de tiempo completo para trabajar en Gracie Mansion, donde vive Zohran Mamdani, con un salario de 64 mil 500 dólares al año. La convocatoria acepta solicitudes hasta el 4 de diciembre de 2026 y considera el dominio del español una ventaja.

¿Qué trabajo ofrece la residencia del alcalde de Nueva York?

La vacante está publicada en el portal oficial de empleos de la ciudad bajo el nombre Cook, con el número de identificación 789828. Según la ficha de NYC City Jobs, se trata de un puesto de tiempo completo en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, ubicada en Manhattan.

La persona contratada preparará alimentos para Mamdani, su familia y sus invitados. También colaborará en cenas, recepciones y actividades oficiales.

El sueldo anual es de 64 mil dólares 500, equivalente a unos 5 mil 375 dólares mensuales antes de impuestos. Sin embargo, no es un empleo de horario convencional: el trabajador deberá estar disponible para turnos diurnos y nocturnos, fines de semana y días festivos. Los horarios pueden cambiar con poca anticipación.

¿Cuáles son los requisitos para postular al empleo?

La convocatoria establece tres requisitos básicos para quienes quieran trabajar como cocineros en la residencia del alcalde de Nueva York:

Estudios: diploma de secundaria o equivalente

diploma de secundaria o equivalente Experiencia: al menos tres años de trabajo profesional como cocinero

al menos tres años de trabajo profesional como cocinero Certificación: certificado de manipulación de alimentos de la ciudad de Nueva York

La oferta también busca candidatos con experiencia en diferentes estilos de cocina, especialmente en gastronomía del sur de Asia y Medio Oriente.

El dominio del español se considera una habilidad deseable, pero no es obligatorio. Así lo detallan tanto el anuncio oficial como la información publicada por El Comercio el 22 de octubre.

Foto: AFP

Además, el candidato debe saber utilizar cuchillos y equipos de cocina de manera segura, trabajar bajo presión y mantener altos estándares de higiene. El puesto requiere permanecer de pie durante periodos prolongados y levantar hasta 50 libras, unos 23 kilogramos.

Hay otra condición importante: la persona elegida deberá mantener estricta confidencialidad sobre el alcalde, su familia, sus invitados y las actividades de la residencia.

¿Cómo postular para ganar 64 mil 500 dólares al año en Nueva York?

El trámite se realiza por internet. La ciudad solicita un currículum y una carta de presentación para evaluar a los candidatos.

Si cumples con el perfil, sigue estos pasos:

Entra al portal oficial de empleos de Nueva York Busca la vacante Cook, identificada con el número 789828 Revisa los requisitos y las instrucciones de la convocatoria Prepara tu currículum con tu experiencia profesional y tu certificación de manipulación de alimentos Adjunta una carta de presentación y completa la solicitud en la plataforma

La fecha límite para enviar la candidatura es el 4 de diciembre de 2026. Conviene revisar el anuncio original antes de presentar los documentos, por si la ciudad actualiza las condiciones o el estado de la vacante.

¿Dónde trabajará el cocinero de Zohran Mamdani?

El empleo se desarrollará en Gracie Mansion, en el número 88 de East End Avenue, en Manhattan. La residencia funciona como hogar oficial del alcalde desde 1942 y también recibe reuniones, cenas y actos institucionales.

El puesto ofrece la posibilidad de trabajar dentro de la estructura municipal, pero exige flexibilidad y experiencia. No se trata solamente de cocinar para una familia: el empleado tendrá que atender servicios cotidianos y eventos oficiales con el mismo nivel de cuidado.

Para quienes ya trabajan en restaurantes, hoteles o servicios de banquetes de Nueva York, puede ser una oportunidad interesante para dar un giro profesional. Si además hablas español, ese conocimiento puede ayudarte a destacar, aunque no sustituye la experiencia ni los requisitos del puesto. Antes de enviar tu solicitud, revisa con calma las condiciones y asegúrate de que tu perfil encaje con lo que busca la ciudad.

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