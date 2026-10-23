El IRS enviará reembolsos a ciertas familias: quiénes pueden recibir dinero sin pedirlo

El IRS ajusta reembolsos por adopción. Foto: Envato.

Si trabajas en Estados Unidos y nunca presentaste una declaración de impuestos, o dejaste pasar algún año fiscal, podrías estar dejando dinero sin reclamar. El IRS mantiene opciones para determinados contribuyentes que tienen derecho a un reembolso, mientras que una medida anunciada en octubre de 2026 permitirá enviar pagos automáticos a ciertas familias que adoptaron niños. No todos califican, pero revisar tu historial fiscal puede valer la pena.

¿Por qué el IRS enviará dinero a algunas familias sin que lo soliciten?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció el 16 de octubre que comenzó a emitir reembolsos automáticos a más de 50 mil contribuyentes relacionados con el crédito fiscal por adopción.

Según el comunicado oficial de la agencia, el cambio responde a una nueva interpretación de las disposiciones fiscales para el año tributario 2025. Algunas familias habían acumulado créditos por adopciones realizadas entre 2020 y 2024, pero no podían recibir como dinero en efectivo una parte de esos beneficios que no habían utilizado.

Ahora, el IRS ajustará las cuentas de quienes cumplan los requisitos y enviará los reembolsos correspondientes sin exigirles una declaración enmendada. La agencia espera completar la mayoría de estos ajustes antes de terminar 2026.

El beneficio puede alcanzar los 5 mil dólares por cada hijo que cumpla los requisitos, aunque el monto depende del crédito disponible y de la situación fiscal de cada familia. No es un cheque de estímulo general ni un pago destinado a todas las personas con hijos.

El anuncio está explicado en el comunicado oficial del IRS sobre los reembolsos del crédito por adopción.

¿Quién puede recibir el reembolso automático del IRS?

No basta con haber adoptado a un niño. Para entrar en este grupo, por lo general, el contribuyente debe cumplir estas condiciones:

Haber trasladado a 2025 un saldo pendiente del crédito fiscal por adopción correspondiente a los años tributarios de 2020 a 2024

Haber presentado su declaración federal de 2025 antes del 15 de abril de 2026 para recibir el ajuste dentro del procesamiento habitual

Tener un crédito sin utilizar que cumpla las nuevas reglas de reembolso

Quienes presentaron su declaración mediante una prórroga o tienen problemas pendientes en su cuenta, como conflictos relacionados con dependientes o alertas de identidad, podrían ser revisados más adelante.

El IRS informó que enviará avisos para explicar los ajustes. Conviene leerlos con atención, porque el dinero podría aplicarse a determinadas deudas tributarias u otras obligaciones pendientes en lugar de llegar directamente al contribuyente.

¿Nunca presentaste impuestos? El IRS podría deberte un reembolso

Este caso es distinto del pago automático por adopción.

La página oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre reembolsos de impuestos no reclamados explica que algunas personas pueden tener derecho a recibir dinero aunque no estuvieran obligadas a presentar una declaración.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando un empleador retuvo impuestos de tu salario, pero tus ingresos fueron tan bajos que no tenías la obligación de declarar. También podrías reunir los requisitos para créditos fiscales destinados a trabajadores con ingresos bajos o moderados.

El IRS recuerda que, generalmente, existe un plazo de tres años para reclamar un reembolso. Si no presentaste una declaración correspondiente a un año anterior, debes revisar si todavía puedes hacerlo.

Hay una advertencia importante: el plazo para reclamar los reembolsos del año tributario 2022 venció el 15 de abril de 2026. En marzo, el IRS calculó que había unos mil 200 millones de dólares pendientes de reclamar para ese año, con un reembolso mediano estimado de 686 dólares. Ese dinero ya no puede reclamarse mediante el procedimiento ordinario una vez vencido el plazo.

La información está disponible en el aviso oficial del IRS sobre reembolsos de 2022.

Cómo comprobar si tienes dinero pendiente del IRS

Si sospechas que puedes recibir un reembolso, empieza por revisar tus declaraciones y los impuestos que te retuvieron durante el año.

Puedes hacerlo así:

Entra en IRS.gov y accede a tu cuenta individual para consultar tus registros tributarios Reúne los formularios de salarios e impuestos retenidos, como el W-2, y los documentos de tus declaraciones anteriores Comprueba si tienes declaraciones pendientes y si reúnes los requisitos para algún crédito fiscal Si necesitas presentar una declaración atrasada, consulta las instrucciones y los formularios correspondientes al año fiscal

El IRS también ofrece información sobre opciones gratuitas para preparar declaraciones en su sitio oficial. Si tu situación es complicada o no sabes si te corresponde un reembolso, puedes buscar ayuda de un preparador de impuestos acreditado.

No des por perdido un dinero que quizá te corresponde, pero tampoco cuentes con un pago automático sin verificar tu elegibilidad. En materia de impuestos, la diferencia entre tener derecho a un reembolso y poder cobrarlo depende de los documentos, el año fiscal y los plazos. Revisarlos ahora puede ayudarte a tomar una decisión con información real y evitar falsas expectativas.

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