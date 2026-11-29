Bóveda de seguridad de un banco | Foto: Shutterstock

El Banco United Fidelity fue cerrado por las autoridades federales de Estados Unidos el viernes 27 de noviembre de 2026, luego de que los reguladores determinaran que atravesaba una situación financiera que comprometía su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Tras la intervención, First Citizens Bank acordó asumir prácticamente todos sus depósitos y activos, por lo que los clientes pasarán automáticamente a formar parte de esta institución sin necesidad de abrir nuevas cuentas.

La operación fue coordinada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), organismo que quedó a cargo de la entidad como receptor después de que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ordenara su cierre.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FDIC, United Fidelity Bank tenía aproximadamente 5 mil 900 millones de dólares en activos y 5 mil 400 millones de dólares en depósitos al 30 de septiembre de 2026. Su colapso representa la mayor quiebra bancaria registrada en Estados Unidos desde abril de 2024, cuando cerró Republic First Bank.

¿Qué sucede con los clientes del Banco United Fidelity tras la quiebra?

Una de las principales preocupaciones cuando una institución financiera deja de operar es qué ocurrirá con el dinero de sus depositantes. En este caso, la FDIC informó que los clientes de United Fidelity se convertirán en depositantes de First Citizens Bank, sin tener que realizar trámites para trasladar sus cuentas.

La entidad federal aseguró que los clientes conservarán sus fondos y la cobertura del seguro de depósitos correspondiente. Además, podrán continuar utilizando sus cheques, tarjetas de débito y cajeros automáticos para acceder a su dinero.

Otro aspecto importante es que los cheques emitidos contra cuentas de United Fidelity seguirán siendo procesados. Asimismo, quienes tengan préstamos pendientes con la institución deberán continuar realizando sus pagos de la manera habitual.

La FDIC también recomendó a los clientes mantener sus operaciones en las sucursales habituales de United Fidelity hasta recibir una notificación de First Citizens Bank que confirme que los cambios en sus sistemas están completos y que sus oficinas pueden atender esas cuentas.

Por tanto, aunque la entidad original dejó de funcionar, la transición busca evitar interrupciones en los servicios bancarios de sus usuarios.

First Citizens Bank asume los activos del Banco United Fidelity

El acuerdo contempla la adquisición de prácticamente todos los activos y la asunción de la mayoría de los depósitos de la entidad intervenida. De esta manera, First Citizens incorporará a sus operaciones las 22 sucursales que United Fidelity tenía distribuidas en Indiana, Illinois, Florida, Colorado y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Según el anuncio de la FDIC, las oficinas que habitualmente operan los sábados reabrirían ese día bajo la marca First Citizens, mientras que las demás lo harían el lunes 30 de noviembre, durante sus horarios habituales.

La operación permitirá que los clientes continúen utilizando los servicios bancarios sin tener que iniciar un proceso individual de transferencia de sus fondos.

¿Por qué quebró el Banco United Fidelity?

La decisión de cerrar United Fidelity fue tomada por la Oficina del Contralor de la Moneda, organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense que supervisa las instituciones bancarias bajo su jurisdicción.

En su comunicado del 27 de noviembre, la OCC explicó que había determinado que el banco se encontraba en una condición financiera insegura o insostenible para continuar operando. También consideró que probablemente no podría cumplir con sus obligaciones ni atender normalmente las solicitudes de sus depositantes.

Además de los 5 mil 900 millones de dólares en activos y los 5 mil 400 millones en depósitos registrados al cierre de septiembre, la FDIC calculó que la operación tendrá un costo aproximado de mil 830 millones de dólares para su Fondo de Seguro de Depósitos.

Ese fondo es financiado por las instituciones bancarias y tiene como propósito proteger a los depositantes cuando una entidad financiera asegurada deja de operar.

La quiebra de United Fidelity se convirtió así en la de mayor magnitud en Estados Unidos por volumen de activos desde el cierre de Republic First Bank, ocurrido en abril de 2024.

¿Dónde pueden consultar los clientes información sobre sus cuentas?

La FDIC habilitó una línea telefónica para atender las inquietudes de quienes tenían productos financieros en United Fidelity y necesitan conocer más detalles sobre la adquisición.

Los usuarios pueden comunicarse al 1-866-431-1725 para recibir información sobre la transición hacia First Citizens Bank.

Mientras se completan los cambios tecnológicos y administrativos, la recomendación de las autoridades es continuar utilizando los canales habituales de United Fidelity y mantener al día los pagos de préstamos.

De esta manera, el cierre de la institución no implica que sus depositantes deban perder automáticamente el acceso a su dinero. El acuerdo con First Citizens busca garantizar la continuidad de los servicios financieros y proteger los depósitos durante el proceso de transición.

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