4% de las mujeres embarazadas estuvo detenida 90 días o más. Foto: AFP

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a 733 mujeres embarazadas entre enero de 2025 y abril de 2026, y una parte de ellas permaneció meses bajo custodia, según datos de la propia agencia obtenidos por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC), una organización de defensa de derechos.

La WRC consiguió esas cifras con una solicitud de acceso a la información, convirtiéndose en algunos de los primeros datos oficiales sobre cuántas mujeres embarazadas han pasado por la detención migratoria en los primeros 16 meses del segundo gobierno de Donald Trump. Además, el informe llega en medio de una regla vigente desde 2021, con la que ICE se comprometió a evitar, por lo general, la detención de mujeres embarazadas, en posparto o que están lactando.

Entre los casos registrados hay una mujer que pasó casi siete meses de su embarazo detenida, embarazos de alto riesgo que no recibieron atención especial y al menos 16 abortos espontáneos bajo custodia, mientras una nueva demanda busca obligar al gobierno a respetar esas protecciones.

¿Qué revelan los datos de ICE sobre las mujeres embarazadas detenidas?

El informe, titulado Embarazadas y detenidas: lo que revelan los registros de ICE sobre mujeres embarazadas, en posparto y lactantes bajo custodia, se basa en registros que la agencia entregó a la WRC. A partir de esa información, la organización describió un crecimiento acelerado en la detención de mujeres embarazadas desde el inicio del actual gobierno.

Estos son los datos principales que presentó la WRC:

733 mujeres embarazadas detenidas entre enero de 2025 y abril de 2026

entre enero de 2025 y abril de 2026 43 días de detención en promedio , un aumento de 750% frente al promedio del gobierno anterior

, un aumento de 750% frente al promedio del gobierno anterior Un aumento de 1,320% en el número de embarazadas detenidas cada mes entre enero de 2025 y marzo de 2026, según reportes del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE

en el número de embarazadas detenidas cada mes entre enero de 2025 y marzo de 2026, según reportes del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE Casi tres de cada cuatro mujeres estuvieron en centros estatales y locales contratados por ICE, que según la organización tienen estándares médicos más bajos

Asimismo, el informe se suma a datos que el propio gobierno ya había entregado al Congreso. En una respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la senadora Patty Murray, la dependencia informó que entre el 1 de enero de 2025 y el 16 de febrero de 2026 registró 363 deportaciones de mujeres embarazadas, en posparto o lactantes, y que 498 salieron de la custodia de ICE en ese mismo periodo.

¿Cuánto tiempo estuvieron bajo custodia?

El tiempo de detención es uno de los hallazgos que más llamó la atención de la WRC. En promedio, las mujeres embarazadas pasaron 43 días detenidas, pero el caso más largo fue el de una mujer que estuvo 219 días bajo custodia, casi siete meses de su embarazo.

Aun así, las estancias largas no fueron raras. De acuerdo con el informe, el 14% de las mujeres embarazadas estuvo detenida 90 días o más, es decir, alrededor de una de cada siete, por lo que muchas pasaron al menos tres meses de su embarazo en un centro de detención.

Por otra parte, el lugar donde estuvieron también importa. La mayoría permaneció en cárceles y centros de condados o estados que tienen contratos con ICE, y la WRC señaló que esos lugares suelen tener estándares médicos más bajos y costar más a los contribuyentes.

¿Qué pasó con los embarazos de alto riesgo y los abortos espontáneos?

Los datos sobre atención médica son los más delicados del informe. Según la WRC, alrededor de 128 mujeres fueron identificadas con embarazos de alto riesgo, pero solo cuatro recibieron un nivel más alto de atención y el 97% no fue referida a vigilancia o atención médica adicional, como exigen las normas de ICE.

Además, la organización contabilizó 16 abortos espontáneos conocidos bajo custodia de ICE entre enero de 2025 y febrero de 2026, con base en datos que obtuvo a través del Congreso. La cifra se refiere a los casos registrados por la agencia, así que podría no reflejar todos los que ocurrieron.

Estos hallazgos coinciden con denuncias que organizaciones civiles y legisladores habían hecho durante meses sobre retrasos en la atención médica dentro de la detención. De hecho, el tema se suma a otras alertas sobre la salud de las personas detenidas, como el aumento de las muertes bajo custodia de ICE desde enero de 2025.

ICE detained about 733 pregnant women between January 2025 and April 2026, the @wrcommission found.



The monthly count went from 9 to 128.

The average stay was 43 days.



One woman was held 219 days.



The group joined a suit Tuesday over ICE's 2021 protections. pic.twitter.com/K5Cnx2FTVN — Ahmed Shihab Eldin (@aseisfree) November 27, 2026

¿Qué dice la regla de ICE sobre detener a mujeres embarazadas?

La regla existe desde julio de 2021 y sigue publicada en la página de la agencia. Según la directiva de ICE, la agencia generalmente no detendrá por una falta migratoria administrativa a personas que se sabe que están embarazadas, en posparto o lactando, a menos que la ley prohíba liberarlas o existan circunstancias excepcionales.

La misma directiva fija otros controles. Por ejemplo, la detención de una mujer en esas condiciones requiere la aprobación del director de una oficina local de ICE o de un funcionario designado con rango no menor a subdirector, y si la mujer queda detenida, la agencia debe revisar al menos una vez por semana si sigue siendo necesario mantenerla bajo custodia. Además, la regla considera “en posparto” a una mujer durante el año siguiente al parto.

Por su parte, el gobierno ha defendido su manera de actuar. En su respuesta a la senadora Murray, el DHS aseguró que aplica esa política y que monitorea la salud de las mujeres detenidas, mientras que la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a The Associated Press en octubre de 2025 que estas detenciones son “excepcionalmente raras” y que las embarazadas representan menos del 1% de las personas bajo custodia de ICE. La WRC, en cambio, sostiene que la agencia ya no está cumpliendo con la directiva.

¿Qué busca la demanda contra el gobierno?

El mismo día que publicó el informe, la WRC se sumó como demandante a una acción legal presentada por las organizaciones Democracy Forward y el Centro Robert & Ethel Kennedy de Derechos Humanos. La demanda impugna la decisión del gobierno de abandonar las protecciones federales contra la detención de mujeres embarazadas, en posparto y lactantes.

En el anuncio, Zain Lakhani, directora de derechos y justicia para migrantes de la WRC, afirmó que la detención migratoria se ha convertido en “una caja negra de impunidad” y sostuvo que las mujeres embarazadas no deberían ser detenidas. La demanda se presentó el 24 de noviembre, el mismo día que se publicó el informe.

¿Qué puede hacer una mujer embarazada detenida o su familia?

Aunque la demanda sigue en curso, la directiva de 2021 está vigente y puede servir como argumento para pedir la liberación. Por eso, lo más importante es que ICE y un abogado sepan del embarazo, del parto reciente o de la lactancia desde el primer momento.

Para quienes enfrentan esta situación, estas son algunas medidas útiles:

Avisar del embarazo: la mujer debe informar a los agentes y al personal médico que está embarazada, que dio a luz en el último año o que está lactando, y pedir que quede registrado

la mujer debe informar a los agentes y al personal médico que está embarazada, que dio a luz en el último año o que está lactando, y pedir que quede registrado Pedir la revisión de la detención: con apoyo de un abogado, se puede solicitar la liberación con base en la directiva de ICE de 2021 y en la revisión semanal que esa regla exige

con apoyo de un abogado, se puede solicitar la liberación con base en la directiva de ICE de 2021 y en la revisión semanal que esa regla exige Ubicar a la persona: la familia puede usar el localizador de detenidos de ICE o seguir los pasos para localizar a un familiar detenido por ICE en Estados Unidos

la familia puede usar el localizador de detenidos de ICE o seguir los pasos para localizar a un familiar detenido por ICE en Estados Unidos Buscar ayuda legal gratuita: la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración publica una lista de proveedores de servicios legales gratuitos organizada por corte de inmigración, y también existe una herramienta gratuita para pedir la liberación de un familiar detenido

Además, conviene que la familia reúna los documentos médicos del embarazo, como ultrasonidos, recetas o constancias de citas prenatales, ya que ayudan a demostrar la condición de la mujer y su necesidad de atención especial. En caso de una emergencia médica dentro del centro de detención, también es importante que la familia y el abogado pidan información por escrito y guarden un registro de fechas y llamadas.

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