Placa de un agente de ICE | Foto: Shutterstock

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda federal contra funcionarios de la administración de Donald Trump, al considerar que están utilizando mecanismos judiciales para identificar a personas que critican anónimamente las operaciones migratorias de ICE en redes sociales.

La organización sostiene que estas acciones podrían vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.

La denuncia, presentada en Washington D.C. en representación de cuatro usuarios de redes sociales que no han revelado públicamente sus identidades, busca impedir que el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúen solicitando información personal de quienes cuestionan las políticas de control migratorio del Gobierno.

De acuerdo con la ACLU, las autoridades han recurrido a citaciones ante grandes jurados para conseguir datos de cuentas pertenecientes a usuarios de plataformas como Meta, Bluesky y X.

La organización considera que el objetivo de estas solicitudes va más allá de una investigación legítima y podría utilizarse para tomar represalias contra personas que expresan opiniones políticas.

¿Por qué la ACLU acusa a la administración Trump de investigar a críticos de ICE?

El caso gira en torno a una investigación federal identificada como “Investigation 18”, mediante la cual, según los documentos presentados por la organización, las autoridades buscan obtener información que permita conocer quiénes están detrás de determinadas publicaciones críticas contra el Gobierno.

La ACLU sostiene que esta investigación incluye al menos 35 citaciones relacionadas con usuarios que han cuestionado las políticas migratorias en internet. Sin embargo, la organización considera que esa cifra podría ser mayor, debido a que los documentos judiciales disponibles apuntan a un operativo de mayor alcance.

Las citaciones fueron enviadas a las compañías tecnológicas Bluesky, X y Meta, con el propósito de conseguir información que permita identificar a los titulares de determinadas cuentas. Se trata de solicitudes realizadas mediante el mecanismo de los grandes jurados, un procedimiento judicial que puede utilizarse para obtener información durante una investigación penal.

Uno de los aspectos que más preocupa a los representantes legales de los demandantes es que este mecanismo está sujeto a normas de confidencialidad, lo que dificulta que las personas afectadas conozcan las solicitudes y puedan impugnarlas oportunamente.

De acuerdo con la ACLU, durante el último año el DHS también habría enviado cientos de citaciones administrativas a empresas tecnológicas para conseguir información de personas que publican críticas contra ICE.

La organización afirma que, después de enfrentar resistencia de usuarios y compañías, las autoridades comenzaron a recurrir a las citaciones de grandes jurados.

La demanda también señala que la investigación podría vulnerar la Cuarta Enmienda, que establece protecciones frente a registros e incautaciones irrazonables, además de las garantías de libertad de expresión contempladas en la Primera Enmienda.

¿Quiénes son los usuarios que demandaron al Gobierno por el caso de ICE?

La acción judicial fue presentada por cuatro usuarios de redes sociales que decidieron mantener sus identidades en reserva para proteger su anonimato. Sus representantes legales solicitaron que el caso sea tratado como una demanda colectiva, de manera que pueda abarcar a otras personas cuyos datos hayan sido solicitados o puedan ser requeridos dentro de la misma investigación.

Entre los demandantes figura un usuario de Bluesky que publicó un mensaje crítico después de un tiroteo relacionado con ICE en Nueva York. En su publicación utilizó expresiones contundentes contra la agencia migratoria y el Departamento de Seguridad Nacional.

Otro de los casos corresponde a un estudiante universitario que publicó en X un mensaje con lenguaje ofensivo dirigido al DHS, ICE y el presidente Donald Trump.

Para la ACLU, estos ejemplos reflejan el riesgo de que las autoridades utilicen sus facultades investigativas para identificar a personas por sus opiniones políticas, incluso cuando estas se expresan mediante publicaciones anónimas en internet.

La organización también manifestó su preocupación por las referencias a la posible creación de una base de datos de personas que expresan desacuerdo con las políticas federales.

¿Qué ocurrirá ahora con la demanda de la ACLU?

El 16 de noviembre, el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia recibió el caso. Posteriormente, el juez federal James Boasberg ordenó que los documentos dejaran de permanecer bajo reserva y pudieran consultarse públicamente.

Como parte del procedimiento, la ACLU solicitó una medida cautelar preliminar que permitiría detener temporalmente la investigación mientras avanza el litigio y evitar que las empresas tecnológicas entreguen información personal de los usuarios involucrados.

La demanda identifica como acusados a Pirro, al fiscal general Todd Blanche y al secretario del DHS, Markwayne Mullin.

Por el momento, no existe una decisión judicial que determine que el Gobierno violó la Constitución. Lo que está en discusión es si las citaciones y el procedimiento utilizado para identificar a los usuarios representan una vulneración de sus derechos fundamentales.

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