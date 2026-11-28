Encubadoras dentro de hospital | Foto: Gemini AI

La Administración del Seguro Social (SSA) publicó los registros de 2025, que permiten conocer cuáles son los nombres de bebé más elegidos en Estados Unidos.

Aunque muchas familias buscan conocer las tendencias de 2026, el listado oficial más reciente disponible hasta noviembre de este año corresponde a los nacimientos registrados durante 2025. Liam y Olivia encabezan las preferencias, respectivamente, entre niños y niñas.

El organismo federal recopila anualmente esta información a partir de las solicitudes de números de Seguro Social de los recién nacidos, por lo que sus estadísticas constituyen una referencia para identificar las tendencias de nombres en el país.

¿Cuáles son los nombres de bebé más populares en Estados Unidos?

De acuerdo con el ranking de la SSA, Liam ocupa el primer lugar entre los nombres masculinos, mientras que Olivia lidera la clasificación femenina.

La lista de los 10 nombres más populares de bebés en Estados Unidos durante 2025 quedó distribuida de la siguiente manera:

Posición Nombres de niño Nombres de niña 1 Liam Olivia 2 Noah Charlotte 3 Oliver Emma 4 Theodore Amelia 5 Henry Sophia 6 James Mia 7 Elijah Isabella 8 Mateo Evelyn 9 William Sofia 10 Lucas Eliana

Uno de los aspectos que llama la atención del listado es la presencia de Mateo, que ocupa el octavo puesto entre los nombres masculinos. Se trata de una alternativa de origen hispano que también figura entre las preferencias de las familias que registran a sus hijos en Estados Unidos.

Por otra parte, nombres como Noah, Liam, Emma y Mia mantienen una presencia destacada en las preferencias de los padres, al figurar entre las primeras posiciones de ambas clasificaciones.

¿Cuándo sale el ranking de nombres de bebé de 2026?

Aunque el título de esta tendencia apunta a 2026, es importante aclarar que la Administración del Seguro Social todavía no presenta en su página oficial el ranking correspondiente a los nacimientos de ese año. Hasta el 28 de noviembre de 2026, los datos publicados más recientes son los de 2025.

La herramienta de la SSA también permite consultar la popularidad de los nombres a través de diferentes criterios, como los cambios de posición a lo largo del tiempo, las tendencias por década y las preferencias de cada estado.

De esta manera, los padres pueden explorar cómo ha evolucionado la elección de nombres en el país y comprobar si sus opciones favoritas han ganado o perdido popularidad durante los últimos años.

Además, el listado ofrece una referencia interesante para quienes están buscando nombres para sus futuros hijos, pues permite identificar cuáles son las opciones que predominan entre las familias estadounidenses.

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