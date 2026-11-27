Cárceles de NY ya no alojan a detenidos por faltas migratorias civiles. Foto: ICE

El estado de Nueva York prohibió que sus cárceles locales alojen a personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) solo por faltas migratorias civiles, una regla que se aplica desde el 25 de noviembre, de acuerdo con una carta de la Fiscalía General de Nueva York dirigida a alguaciles y líderes de condado.

La medida forma parte de la ley conocida como Local Cops, Local Crimes (“Policías locales, delitos locales”), que busca que los recursos de las policías y cárceles de cada condado se usen para combatir delitos y no para hacer el trabajo de ICE. Desde agosto, esa misma ley ya impedía a las agencias locales firmar los acuerdos con los que ICE delega funciones migratorias a policías y alguaciles.

Por eso, para muchas familias inmigrantes la pregunta inmediata es qué pasa si un ser querido termina en la cárcel de un condado. La respuesta depende de si la persona enfrenta un proceso penal o solo un asunto migratorio, y de lo que digan los jueces en la demanda que todavía presentan varios alguaciles contra la ley.

¿Qué prohíbe la ley Local Cops, Local Crimes desde el 25 de noviembre?

La gobernadora Kathy Hochul firmó la ley el 27 de mayo como parte del presupuesto estatal, y su aplicación llegó en dos etapas. Primero, el 25 de agosto entró en vigor la prohibición de los acuerdos 287(g), el programa con el que ICE entrena a policías locales y les delega funciones de agente migratorio. Después, el 25 de noviembre venció el plazo para terminar los contratos que permitían a las cárceles locales alojar a detenidos de ICE.

Desde esa fecha, según un comunicado de la gobernadora de Nueva York, ningún gobierno local ni agencia de seguridad puede firmar, renovar, ampliar o mantener acuerdos para alojar o detener a personas por infracciones civiles a las leyes de inmigración. La regla abarca tanto los acuerdos formales como los informales, y alcanza a cárceles de condado, agencias policiales y centros de detención juvenil.

Además, el mismo paquete de leyes migratorias que firmó Hochul prohíbe que los empleados públicos interroguen o investiguen a alguien solo con fines migratorios civiles, a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley.

¿Qué pasa con los acuerdos que seguían vigentes?

La ley no dejó margen para mantener los contratos existentes. De acuerdo con la carta de la Fiscalía, los acuerdos que no se terminaron a tiempo se consideran nulos y sin validez bajo la ley estatal a partir del 25 de noviembre, así que una cárcel de condado no puede seguir usándolos para recibir detenidos de ICE.

En el caso de los contratos mixtos, que cubren detenciones penales y civiles al mismo tiempo, la agencia local no tiene que cancelar todo el acuerdo. Solo debe eliminar la parte que permitía detener personas por faltas migratorias civiles y puede conservar la parte relacionada con delitos.

Para vigilar que se cumpla, la Fiscalía cuenta con la Oficina de Confianza para Inmigrantes, que puede recibir denuncias, investigar, emitir citaciones y presentar demandas civiles contra quien no respete la ley. De hecho, esa oficina ya había actuado en julio, cuando ordenó a 12 agencias policiales terminar sus convenios con ICE. Asimismo, según un comunicado de la gobernadora del 25 de agosto, antes de 2025 solo uno de los 62 condados de Nueva York tenía un acuerdo 287(g) con ICE, y 53 condados nunca firmaron uno.

¿En qué casos una cárcel local todavía puede retener o entregar a alguien?

La ley no convierte a las cárceles de Nueva York en lugares fuera del alcance de las autoridades federales. La diferencia clave está entre un delito y una falta migratoria civil: un delito es un proceso penal ante un juez, mientras que una falta migratoria civil puede ser, por ejemplo, quedarse en el país sin permiso. La ley impide retener a alguien solo por lo segundo.

De acuerdo con la Fiscalía y la gobernadora, estas son las excepciones que siguen vigentes:

Cargos penales federales: una agencia local puede contratar espacio de detención para personas con cargos penales federales pendientes, siempre que el acuerdo no sea solo por una falta migratoria

una agencia local puede contratar espacio de detención para personas con cargos penales federales pendientes, siempre que el acuerdo no sea solo por una falta migratoria Órdenes judiciales: la ley no impide cumplir con órdenes de un tribunal estatal o federal, ni con órdenes firmadas por un juez

la ley no impide cumplir con órdenes de un tribunal estatal o federal, ni con órdenes firmadas por un juez Otros mandatos legales: tampoco impide que una agencia haga lo que la ley le exija

En la práctica, entonces, si un familiar está detenido por un delito, su caso penal sigue su curso normal, y si existe una orden firmada por un juez, la cárcel puede cumplirla. En cambio, la cárcel ya no puede alojarlo como detenido de ICE por una falta migratoria civil, porque los acuerdos que lo permitían quedaron sin validez.

¿Cómo va la demanda de los alguaciles contra la ley?

La ley llegó a los tribunales casi desde el primer día. El 25 de agosto, 15 alguaciles de condado presentaron una demanda contra la prohibición de los acuerdos 287(g), y la fiscal Letitia James y la gobernadora Hochul la calificaron en un comunicado de la Fiscalía General como “un desperdicio frívolo del dinero de los contribuyentes”.

A principios de noviembre, sin embargo, la jueza federal Mae D’Agostino negó la petición de los alguaciles para bloquear la ley, según WJLA. En su decisión, la jueza concluyó que los alguaciles no demostraron que probablemente tienen capacidad legal para demandar al estado por las violaciones constitucionales que alegan.

Esa decisión no termina el caso, porque la demanda sigue abierta mientras se resuelve el fondo del asunto. Por su parte, el Departamento de Justicia federal también demandó al estado para frenar varias de sus leyes migratorias, incluida la prohibición de los acuerdos 287(g), pero un tribunal federal se negó a bloquear esa prohibición, de acuerdo con el comunicado de la gobernadora del 25 de agosto. Mientras tanto, Nueva York va contra la tendencia nacional, en la que ICE ya suma miles de acuerdos con policías locales.

¿Qué hacer si detienen a un familiar en un condado de Nueva York?

Lo primero es saber dónde está la persona y por qué la detuvieron, porque eso define qué tipo de ayuda necesita. Si el arresto fue por un delito, el caso pasa por una corte penal; si ICE se lo llevó, el caso sigue en el sistema migratorio y la persona puede ser trasladada a un centro de detención federal.

Para quienes enfrentan esta situación, estos son los recursos oficiales disponibles:

Localizador de ICE: en locator.ice.gov se busca con nombre, apellido y país de nacimiento, o con el número de registro de extranjero (número A) y el país de nacimiento

en locator.ice.gov se busca con nombre, apellido y país de nacimiento, o con el número de registro de extranjero (número A) y el país de nacimiento Línea de Ayuda para Nuevos Americanos: la Oficina para Nuevos Americanos del estado atiende en el 1-800-566-7636, refiere a ayuda legal gratuita, incluso para personas detenidas, y recibe llamadas anónimas en más de 200 idiomas, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y fines de semana de 9 a.m. a 5 p.m.

la Oficina para Nuevos Americanos del estado atiende en el 1-800-566-7636, refiere a ayuda legal gratuita, incluso para personas detenidas, y recibe llamadas anónimas en más de 200 idiomas, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y fines de semana de 9 a.m. a 5 p.m. En la ciudad de Nueva York: se puede llamar al 311 y decir “Immigration” para comunicarse con la línea de apoyo legal de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes, además del programa NYIFUP, que ofrece abogados gratuitos a neoyorquinos bajo custodia de ICE con casos en las cortes de inmigración de la zona de la ciudad

se puede llamar al 311 y decir “Immigration” para comunicarse con la línea de apoyo legal de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes, además del programa NYIFUP, que ofrece abogados gratuitos a neoyorquinos bajo custodia de ICE con casos en las cortes de inmigración de la zona de la ciudad Denuncias: si una cárcel o agencia local no respeta la ley, los residentes pueden presentar una queja con el formulario en línea de la Fiscalía General

¿Qué otras cosas tomar en cuenta?

Además, conviene actuar con rapidez si la persona ya tenía una orden de deportación o si la están trasladando fuera de Nueva York o Nueva Jersey, porque en esos casos podría enfrentar una deportación rápida y necesita un abogado de inmediato, según una guía de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes. También ayuda tener a la mano el número A y los documentos migratorios de la persona, y acudir solo con abogados o representantes acreditados, porque un notario que no es abogado no puede dar asesoría legal.

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