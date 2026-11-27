Desfile navideño de Los Angeles complicará el tráfico. Foto: Envato.

Los conductores de Los Ángeles deberán anticipar cambios en sus recorridos este sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 por los preparativos y la celebración del Hollywood Christmas Parade. Los cierres afectarán tramos de Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard y otras calles cercanas, además de tres rampas de salida de la autopista US-101 el domingo por la tarde.

Las restricciones comenzarán desde la madrugada del sábado y avanzarán por etapas durante el domingo. La medida puede complicar los desplazamientos de residentes, trabajadores y visitantes que circulen por Hollywood durante el fin de semana de Thanksgiving.

Los primeros cierres comenzarán el sábado 28 de noviembre

Las restricciones iniciales estarán relacionadas con la preparación del desfile. De acuerdo con el calendario publicado por los organizadores del evento, estos serán los primeros puntos afectados:

Desde las 12:01 a. m. del sábado: Hollywood Boulevard, entre Orange Drive y Highland Avenue. El tramo permanecerá cerrado durante el fin de semana y tiene prevista su reapertura el lunes 30 a las 6:00 a. m.

Hollywood Boulevard, entre Orange Drive y Highland Avenue. El tramo permanecerá cerrado durante el fin de semana y tiene prevista su reapertura el lunes 30 a las 6:00 a. m. Desde las 12:01 a. m. del sábado: Orange Drive, desde Hollywood Boulevard hacia el sur, hasta el callejón ubicado al norte de Hawthorne Avenue. Su reapertura también está prevista para el lunes a las 6:00 a. m.

Orange Drive, desde Hollywood Boulevard hacia el sur, hasta el callejón ubicado al norte de Hawthorne Avenue. Su reapertura también está prevista para el lunes a las 6:00 a. m. Desde las 11:00 p. m. del viernes 27: Sycamore Avenue, entre Franklin Avenue y Hollywood Boulevard, tendrá restricciones durante el periodo del evento

Los organizadores también anunciaron que los avisos de prohibición de estacionamiento comenzaron a colocarse el jueves 26 de noviembre. La aplicación de las restricciones de estacionamiento continuará hasta la mañana del lunes.

Estas calles estarán cerradas el domingo 29 de noviembre

El domingo será el día con mayores afectaciones, debido a que los bloqueos se extenderán por distintas calles de Hollywood conforme avance la preparación del recorrido.

Los horarios publicados por los organizadores contemplan los siguientes cierres:

6:00 a. m.: Hollywood Boulevard, entre La Brea Avenue y Orange Drive. Reapertura prevista a las 10:00 p. m.

Hollywood Boulevard, entre La Brea Avenue y Orange Drive. Reapertura prevista a las 10:00 p. m. 1:00 p. m.: Hawthorne Avenue, DeLongpre Avenue y Fountain Avenue, entre La Brea Avenue y Highland Avenue. Reapertura prevista a las 9:00 p. m.

Hawthorne Avenue, DeLongpre Avenue y Fountain Avenue, entre La Brea Avenue y Highland Avenue. Reapertura prevista a las 9:00 p. m. 1:00 p. m.: El Cerrito Place, entre Franklin Avenue y Hollywood Boulevard. Reapertura prevista a las 8:00 p. m.

El Cerrito Place, entre Franklin Avenue y Hollywood Boulevard. Reapertura prevista a las 8:00 p. m. 1:00 p. m.: Sycamore Avenue y Orange Drive, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard. Reapertura prevista a las 9:00 p. m.

Sycamore Avenue y Orange Drive, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard. Reapertura prevista a las 9:00 p. m. 1:00 p. m.: Sunset Boulevard, entre La Brea Avenue y Highland Avenue. Reapertura aproximada a las 10:00 p. m.

Sunset Boulevard, entre La Brea Avenue y Highland Avenue. Reapertura aproximada a las 10:00 p. m. 2:00 p. m.: Fountain Avenue, entre La Brea Avenue y Highland Avenue. Reapertura prevista a las 10:00 p. m.

Fountain Avenue, entre La Brea Avenue y Highland Avenue. Reapertura prevista a las 10:00 p. m. 4:00 p. m.: La Brea Avenue, en dirección norte, entre Hollywood Boulevard y Sunset Boulevard; Highland Avenue, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard; Hollywood Boulevard, entre Highland Avenue y Gower Street; Vine Street, entre Franklin Avenue y Santa Monica Boulevard, y Sunset Boulevard, entre Highland Avenue y Gower Street

La mayoría de estos tramos tiene reaperturas previstas entre las 9:00 y las 10:00 p. m., aunque algunos horarios son aproximados.

Tres rampas de salida de la autopista 101 cerrarán desde las 3:00 p. m.

Uno de los puntos que deben tener en cuenta quienes conducen por Hollywood es la restricción en la US-101, conocida como Hollywood Freeway.

El domingo 29, desde las 3:00 p. m. y hasta las 10:00 p. m., estarán cerradas estas rampas de salida:

Cahuenga Boulevard, para los conductores que circulen en dirección norte

Cahuenga Boulevard, para quienes viajen en dirección sur

Vine Street, en dirección sur de la autopista 101

La restricción corresponde a las salidas, no al cierre completo de la autopista. Por eso, si tu recorrido habitual requiere abandonar la 101 en alguno de esos puntos, tendrás que considerar otro acceso y anticipar posibles demoras en las calles cercanas.

El desfile comenzará a las 6:00 p. m. en Hollywood

La edición número 94 del Hollywood Christmas Parade se realizará el domingo 29 de noviembre. Según el comunicado actualizado de los organizadores, el recorrido tendrá una extensión de 3.2 millas y comenzará en la intersección de Orange Drive y Hollywood Boulevard.

El programa contempla:

4:00 p. m.: apertura de las gradas

apertura de las gradas 5:30 p. m.: entretenimiento previo

entretenimiento previo 6:00 p. m.: inicio del desfile

El recorrido avanzará por Hollywood Boulevard hacia Vine Street, continuará al sur por Vine hasta Sunset Boulevard y regresará hacia Orange Drive por Sunset. Los organizadores informaron que habrá asientos gratuitos en la acera a lo largo de la ruta, aunque las gradas reservadas ya están agotadas.

Para quienes necesiten atravesar Hollywood durante el domingo, lo más conveniente será evitar las calles del recorrido y revisar las condiciones del tráfico antes de salir. Los organizadores también recomiendan utilizar el transporte público para llegar al evento y reducir los problemas de estacionamiento.

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