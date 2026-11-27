La CIA es el servicio de inteligencia exterior civil de EE. UU. Foco: Shutterstock

Nuevos documentos desclasificados, obtenidos por The New York Times, revelan que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) habría torturado a más detenidos de los que se reconocían oficialmente por los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Presuntamente, los informes contienen el relato de un antiguo traductor contratado por la CIA, quien asegura haber presenciado una técnica de tortura llamada “waterboarding”, dentro de una prisión clandestina de Afganistán.

La difusión de estos documentos abre nuevas interrogantes sobre las detenciones e interrogatorios que Estados Unidos desarrolló durante la denominada “guerra contra el terrorismo”.

Los tres casos de tortura que la CIA había reconocido

De acuerdo con un reporte de The Guardian, que cita a al NY Times, hasta ahora la CIA había reconocido haber sometido a este tipo de tortura a tres hombres: Abu Zubaydah, Khalid Sheikh Mohammed y Abd al-Rahim al-Nashiri.

El informe del Senado estableció que Zubaydah fue sometido a esta técnica 83 veces. Khalid Sheikh Mohammed, señalado como uno de los principales responsables de los atentados del 11-S, fue sometido al procedimiento al menos 183 veces, según los registros examinados por los legisladores.

Por último, Al-Nashiri, acusado de planear el atentado con bomba contra un destructor de la armada. Sin embargo, el testimonio recogido por el FBI en 2012 apunta a un posible cuarto caso.

Según publicó The Guardian, los nuevos documentos proceden de una investigación dirigida por el entonces fiscal especial John Durham, quien examinó las prácticas de interrogatorio de la CIA y la destrucción de grabaciones de sesiones de “waterboarding”.

El portal Freedom for Torture explica que el “waterboarding” consiste en inmovilizar a una persona y verter agua sobre su rostro, generalmente cubierto con una tela, para provocarle la sensación de que se está ahogando. Organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales lo consideran tortura.

¿Qué revelan los documentos?

Los registros incluyen el resumen de la entrevista que un agente del FBI realizó al antiguo traductor contratado por la CIA. El hombre afirmó que había visto a un detenido al que identificó como “Bahir” sujeto a una tabla inclinada hacia el agua, mientras varias personas participaban en el procedimiento.

Según la descripción recogida por el agente, había entre tres y cuatro individuos realizando la práctica. El testigo también explicó que observó la escena mientras pasaba por el lugar, pero que no intervino en el interrogatorio.

The New York Times relacionó el relato con una prisión clandestina situada al norte de Kabul, conocida como Salt Pit o Detention Site Cobalt.

Por último, el traductor lo describió como un familiar de Gulbuddin Hekmatyar, antiguo primer ministro afgano. La referencia podría corresponder a Ghairat Bahir, quien fue detenido durante una operación en Islamabad, Pakistán, en 2002 y aparece en registros de la CIA como una persona sometida a técnicas de interrogatorio.

A principios de septiembre, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la publicación de archivos sobre la toxicidad en Ground Zero que el gobierno local, a cargo de Rudolf Giuliani en 2001, habría ocultado.

ante los ataques del 11-S y las posteriores consecuencias.

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