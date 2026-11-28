Cena de Thanksgiving | Foto: Shutterstock

Una posible intoxicación alimentaria durante una celebración de Thanksgiving encendió las alarmas en el sur de Florida, luego de que 18 personas presentaran síntomas gastrointestinales tras participar en un almuerzo organizado por Leon Medical Centers, en la ciudad de Doral.

De los afectados, 15 fueron trasladados a hospitales locales, mientras las autoridades y la compañía investigan qué pudo provocar el incidente.

El suceso ocurrió el miércoles 25 de noviembre, durante el almuerzo anual de Acción de Gracias que la organización ofrece a sus empleados en su sede principal, ubicada en el 8600 NW 41st Street, en Doral, condado de Miami-Dade.

De acuerdo con información de Miami-Dade Fire Rescue, recogida por medios locales, los equipos de emergencia recibieron un reporte por una posible intoxicación alimentaria. Debido a la cantidad de personas afectadas, la respuesta fue elevada a la categoría de “incidente con múltiples víctimas”.

Según reportó NBC6 South Florida, los bomberos confirmaron que 18 personas presentaron malestar después de la comida y que 15 necesitaron ser trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.

¿Qué se sabe de la intoxicación alimentaria durante Thanksgiving en Florida?

Leon Medical Centers confirmó que había contratado a un proveedor externo de alimentos para preparar el almuerzo de Thanksgiving destinado a sus trabajadores.

En un comunicado difundido por NBC6, la compañía explicó que algunos integrantes de su personal comenzaron a experimentar síntomas gastrointestinales poco después de la celebración y necesitaron tratamiento médico.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación con los responsables del servicio de catering para intentar determinar el origen del problema.

La organización también aclaró que ningún paciente resultó afectado por este episodio, ya que el incidente estuvo limitado a las instalaciones de su sede administrativa en Doral y no ocurrió en sus centros de atención médica.

Hasta el momento de los reportes publicados, no se había identificado públicamente qué alimento pudo estar relacionado con los malestares ni se había confirmado la causa específica de la intoxicación.

Tampoco se habían divulgado detalles sobre las condiciones médicas de las personas trasladadas a los hospitales.

¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación alimentaria?

El incidente registrado en Florida vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados con las enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente durante las celebraciones familiares y reuniones en las que se preparan grandes cantidades de comida.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las manifestaciones de una intoxicación alimentaria pueden variar dependiendo del microorganismo responsable de la infección.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Diarrea.

Dolor abdominal o cólicos estomacales.

Náuseas.

Vómitos.

Fiebre.

La agencia federal explica que algunas personas pueden comenzar a sentirse mal pocas horas después de consumir alimentos contaminados, mientras que en otros casos los síntomas pueden tardar varios días en aparecer.

Por esa razón, no siempre es posible identificar inmediatamente cuál fue el alimento responsable de una enfermedad transmitida por comida.

Los CDC también advierten que existen señales que requieren atención médica, como diarrea con sangre, fiebre superior a los 102 grados Fahrenheit, vómitos frecuentes que impidan retener líquidos, diarrea que dure más de tres días y signos de deshidratación.

Ante este tipo de situaciones, la recomendación es buscar atención médica cuando se presenten síntomas graves y mantener una hidratación adecuada si existen episodios de diarrea o vómitos.

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