Cielo de Los Ángeles, California, despejado | Foto: Shutterstock

El sismo que sacudió el área metropolitana de Los Ángeles, California, el sábado 28 de noviembre, mantiene la atención sobre la actividad sísmica en el sur del estado.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el movimiento con una magnitud revisada de 5.0, con epicentro cerca de Manhattan Beach. Aunque no hubo reportes inmediatos de heridos ni daños importantes, las autoridades advierten sobre la posibilidad de nuevas sacudidas y recomiendan mantener las medidas de prevención.

El movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, hora local, y fue percibido en distintas comunidades de la región. El movimiento provocó que algunos objetos cayeran al suelo y generó preocupación entre residentes que se encontraban en sus viviendas y otros espacios públicos.

Notable quake, preliminary info: M 5.0 – 6 km WSW of Manhattan Beach, CA https://t.co/1Hh7bluyCO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) November 28, 2026

La información del USGS también permite aclarar una diferencia en los reportes iniciales mientras algunos registros preliminares situaron el movimiento en magnitud 4.7, la revisión de la Red Sísmica Integrada de California lo estableció en 5.0. El epicentro se localizó a unos seis kilómetros al suroeste de Manhattan Beach, a una profundidad aproximada de 12.2 kilómetros.

¿Qué puede venir después del sismo de 5.0 en Los Ángeles?

Una de las principales preocupaciones después de un terremoto es la posibilidad de que se produzcan réplicas. Estos movimientos ocurren cuando la corteza terrestre continúa ajustándose después del sismo principal y pueden sentirse durante las horas o los días posteriores.

En este caso, el pronóstico de réplicas publicado por el USGS contempla diferentes probabilidades para los próximos siete días.

Según el ente especializado, existe un 31% de posibilidades de que ocurra al menos un movimiento de magnitud 4.0 o superior, mientras que la probabilidad de registrar uno de magnitud 5.0 o superior se ubica en 5%. Para un evento de magnitud 3.0 o superior, el organismo estima una posibilidad del 82%.

Estas cifras son estimaciones probabilísticas y no significan que necesariamente ocurrirá otro terremoto de esas características. Tampoco permiten establecer el momento exacto en que podría producirse una nueva sacudida.

La agencia también identificó el movimiento como el posible sismo principal de una secuencia sísmica. Por ello, aunque no se hayan registrado daños importantes en los primeros reportes, es importante que los residentes mantengan la precaución y estén preparados para responder ante nuevas vibraciones.

De hecho, el sismo fue seguido por decenas de réplicas. Una de ellas provocó que se moviera la cabina de prensa del Rose Bowl, en Pasadena, mientras se disputaba un encuentro de fútbol americano universitario entre USC y UCLA.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles desplegó personal de sus 106 estaciones para inspeccionar infraestructuras y reportó que no encontró daños ni personas heridas en la ciudad durante esas revisiones iniciales.

¿Qué medidas tomar después de un sismo en Los Ángeles?

Ante la posibilidad de nuevas sacudidas, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) y las autoridades federales recomiendan adoptar medidas para reducir los riesgos dentro y fuera de las viviendas.

Entre las principales recomendaciones de seguridad se encuentran:

Mantenerse preparado para las réplicas: después del movimiento inicial, es importante estar listo para repetir las medidas de protección si vuelve a temblar.

después del movimiento inicial, es importante estar listo para repetir las medidas de protección si vuelve a temblar. Revisar las condiciones de la vivienda: comprobar si existen grietas importantes, daños estructurales, tuberías rotas o cables eléctricos expuestos. No se debe ingresar a edificios que presenten daños.

comprobar si existen grietas importantes, daños estructurales, tuberías rotas o cables eléctricos expuestos. No se debe ingresar a edificios que presenten daños. Identificar posibles fugas de gas: si se percibe olor a gas, se debe abandonar el lugar y comunicarse con los servicios de emergencia o la compañía correspondiente desde una ubicación segura.

si se percibe olor a gas, se debe abandonar el lugar y comunicarse con los servicios de emergencia o la compañía correspondiente desde una ubicación segura. Evitar objetos peligrosos: utilizar zapatos resistentes para caminar sobre espacios donde pueda haber vidrios rotos o escombros.

utilizar zapatos resistentes para caminar sobre espacios donde pueda haber vidrios rotos o escombros. Seguir las instrucciones oficiales: mantenerse informado mediante los canales de emergencia y los organismos locales de seguridad.

Estas recomendaciones forman parte de las orientaciones de preparación y respuesta ante terremotos difundidas por Cal OES y el USGS.

ALERT: A M5.0 earthquake was felt near Manhattan Beach in Los Angeles County at 9:30 a.m. @Cal_OES is actively working with local officials to assess any impacts. Earthquakes are unpredictable, so be prepared for aftershocks. According the @NWS_NTWC there is no tsunami danger.… pic.twitter.com/hAqNG1VavF — California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) November 28, 2026

¿Qué hacer si ocurre otra sacudida?

Una de las recomendaciones más importantes de las autoridades es aplicar el procedimiento conocido como Drop, Cover and Hold On (agacharse, cubrirse y sujetarse).

De acuerdo con las indicaciones oficiales, si una persona se encuentra dentro de una vivienda o edificio cuando comienza un terremoto, debe:

Agacharse y colocarse sobre las manos y las rodillas para evitar perder el equilibrio. Buscar refugio debajo de una mesa o un mueble resistente que pueda protegerla de objetos que caigan. Cubrirse la cabeza y el cuello con los brazos. Sujetarse al mueble de protección hasta que termine el movimiento.

Si la persona se encuentra conduciendo, debe detenerse en un lugar seguro, alejado de puentes, edificios, árboles y cables eléctricos, y permanecer dentro del vehículo hasta que termine la sacudida.

Por otra parte, quienes estén al aire libre deben alejarse de estructuras, postes eléctricos, árboles y cualquier elemento que pueda caer. Las autoridades también recomiendan no utilizar ascensores durante al menos dos o tres días posteriores al terremoto.

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