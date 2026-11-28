Persona comprando por internet durante Cyber Monday | Foto: Shutterstock

El próximo lunes 30 de noviembre se celebrará el Cyber Monday 2026, una de las jornadas de compras por internet más importantes de Estados Unidos.

Tiendas como Amazon, Best Buy y Target ofrecerán descuentos en productos tecnológicos, electrodomésticos, ropa y artículos para el hogar. Sin embargo, antes de aprovechar una promoción, los consumidores deben comprobar si el precio realmente representa un ahorro o si se trata de una rebaja que no resulta tan atractiva como parece.

Aunque muchas empresas presentan el Cyber Monday como una oportunidad para conseguir productos a precios considerablemente más bajos, no todas las ofertas representan necesariamente una buena compra.

Por eso, comparar precios, revisar el historial de los artículos y conocer las políticas de cada comercio puede marcar la diferencia entre aprovechar un descuento y gastar dinero innecesariamente.

Cyber Monday 2026: ¿cómo identificar si un descuento realmente vale la pena?

Una de las primeras recomendaciones para comprar durante el Cyber Monday es no dejarse llevar únicamente por el porcentaje de descuento que aparece en los anuncios. Que un producto tenga una etiqueta de 40% o 50% de rebaja no significa automáticamente que esté a su mejor precio.

Para determinar si una promoción es conveniente, lo primero es identificar el modelo exacto del artículo y comparar cuánto cuesta en diferentes establecimientos. Esto es especialmente importante cuando se trata de televisores, computadoras, teléfonos celulares y electrodomésticos, cuyos fabricantes pueden comercializar versiones muy similares con características diferentes.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda comparar los precios en distintas páginas, revisar los gastos de envío y otros cargos adicionales, además de leer detenidamente las condiciones de las promociones.

También aconseja investigar la reputación de los vendedores y consultar las experiencias de otros compradores antes de realizar una transacción. De esta manera, el consumidor puede tener una referencia más clara sobre la calidad del producto y la confiabilidad del establecimiento.

Otro aspecto fundamental es calcular el precio final. Un artículo que parece más económico puede terminar costando lo mismo o incluso más cuando se agregan los impuestos, el envío y otros cargos.

Amazon, Best Buy y Target: estrategias para aprovechar el Cyber Monday

Cada establecimiento tiene herramientas y condiciones particulares que pueden ayudar a los consumidores a conseguir mejores precios. Conocerlas antes del Cyber Monday permite comparar las alternativas disponibles y evitar compras impulsivas.

Amazon: consulta el historial de precios antes de comprar

Una de las herramientas más útiles que ofrece Amazon para sus compradores es el historial de precios. De acuerdo con información publicada por la propia compañía el 1 de mayo de 2026 y actualizada el 16 de noviembre, los consumidores pueden consultar cuánto ha costado un producto durante los últimos 30, 90 y hasta 365 días.

Para utilizar esta función, basta con ingresar a la página de un artículo y seleccionar el enlace de historial de precios que aparece junto al costo.

Esta alternativa permite comprobar si el precio anunciado durante el Cyber Monday representa una disminución importante frente a lo que habitualmente cuesta el producto o si ya estuvo disponible por una cantidad similar en semanas anteriores.

Otra recomendación es agregar los artículos de interés a una lista de deseos y configurar alertas de precios. Así, los usuarios pueden recibir notificaciones cuando un producto alcance el costo que están dispuestos a pagar.

Best Buy: compara modelos y revisa la garantía de igualación de precios

Para quienes buscan televisores, computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos, Best Buy es uno de los establecimientos que conviene revisar durante el Cyber Monday.

La compañía cuenta con una política de igualación de precios mediante la cual puede igualar el costo de determinados productos idénticos ofrecidos por competidores autorizados.

Sin embargo, existen condiciones y excepciones importantes. El artículo debe ser nuevo, estar disponible para envío o recogida y coincidir en marca, número de modelo y color. Además, no todos los vendedores ni las promociones son elegibles.

De hecho, la política vigente de Best Buy, con fecha efectiva del 30 de octubre de 2026, excluye determinadas ofertas especiales de competidores, incluidos los precios promocionales disponibles desde el jueves anterior a Thanksgiving hasta el lunes posterior, fecha que corresponde al Cyber Monday.

Target: aprovecha Target Circle y revisa los ajustes de precios

Target: aprovecha Target Circle y revisa los ajustes de precios

En el caso de Target, una de las estrategias consiste en revisar las promociones disponibles mediante su programa de fidelización Target Circle, que permite acceder a determinadas ofertas al identificarse como miembro.

La empresa también cuenta con una política de igualación de precios que contempla determinados artículos idénticos vendidos en Target.com, sus establecimientos físicos o mediante promociones elegibles de Target Circle.

Además, para la temporada navideña de 2026, Target estableció una política especial y es que las compras elegibles realizadas desde el 1 de noviembre podrán solicitar un ajuste si el precio del artículo disminuye en la propia tienda hasta el 24 de diciembre.

Esto significa que quienes compren durante el Cyber Monday podrían tener la posibilidad de recuperar la diferencia si Target reduce posteriormente el precio del mismo producto y se cumplen los requisitos de la promoción.

Recomendaciones para evitar compras innecesarias durante el Cyber Monday

Más allá de las herramientas que ofrecen los establecimientos, existen algunas medidas que pueden ayudar a los consumidores a aprovechar mejor el Cyber Monday.

Una de ellas es elaborar una lista de los artículos que realmente necesitan y establecer un presupuesto antes de comenzar a comprar. De esta manera, resulta más sencillo evitar gastos motivados por promociones que no estaban contempladas.

Asimismo, es conveniente revisar las políticas de devolución, los tiempos de entrega y las condiciones de garantía. Un descuento puede perder atractivo si el producto no puede devolverse fácilmente o si los gastos asociados terminan elevando considerablemente el costo.

La FTC también recomienda investigar a los vendedores desconocidos, buscar comentarios sobre su reputación y comprobar que la página de compra sea legítima. En el caso de establecimientos que ofrecen productos de terceros, es importante verificar quién realiza la venta y quién se encarga del envío.

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